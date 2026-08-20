Загадкова космічна активність Росії: літак ВПС США не долетів до Антарктиди

Існує ймовірність того, що на Землю могли впасти уламки космічного сміття або проводилися випробування якоїсь зброї.

Загадковий інцидент над південною частиною Індійського океану змусив літак ВПС США розвернутися через неназвану небезпеку в космосі, пише Space.

Транспортний літак C-17 Globemaster ВПС США вилетів з аеропорту Крайстчерч на Південному острові Нової Зеландії у вівторок, 18 серпня, у напрямку американської станції Мак-Мердо в Антарктиді. Однак через дві години після вильоту C-17 розвернувся і полетів назад.

Згідно із заявою Управління цивільної авіації Нової Зеландії, літак C-17 розвернувся після того, як Державна корпорація з організації повітряного руху в РФ опублікувала повідомлення про "космічну активність, потенційно небезпечну для авіації на шляху до Антарктиди". Що саме являла собою ця активність, досі невідомо, і ВПС США поки що не зробили офіційної заяви.

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За кілька днів до цього інциденту Федеральне управління цивільної авіації США опублікувало повідомлення для пілотів, які здійснюють польоти над Австралією та Індійським океаном. У ньому зазначалося, що "з 14 серпня проводитиметься російська космічна діяльність" і що в декількох районах повітряного простору над південною частиною Індійського океану "можливе падіння космічного сміття".

Можливо, літак ВПС США змінив курс на шляху до Антарктиди саме через загрозу падіння уламків ракет або супутників, які не згоріли в атмосфері Землі. Раніше падіння космічного сміття вже спричиняло закриття повітряного простору над деякими регіонами.

Наприклад, у листопаді 2022 року основний ступінь китайської ракети "Чанчжен-5B" впав на Землю внаслідок неконтрольованого входу в атмосферу над Іспанією, що спричинило закриття повітряного простору з міркувань безпеки.

У січні 2025 року космічний корабель Starship компанії SpaceX вибухнув під час свого сьомого випробувального польоту. В результаті над населеними островами в Атлантичному океані утворилися численні уламки. Деяким цивільним літакам довелося терміново змінити маршрут і здійснити посадку на інших аеродромах.

Звісно, залишається ймовірність того, що попередження Росії екіпажам літаків про "космічну активність" було спричинене зовсім не падінням космічного сміття. Подібні попередження видають також під час випробувань зброї, здатної літати на великих висотах, наприклад, балістичних ракет.

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