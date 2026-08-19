Астронавти замінювали несправну антену на МКС: вихід у космос завершився невдало (фото)

Аніл Менон і Софі Адено провели у відкритому космосі 6 годин 23 хвилини, але не змогли виконати поставлене завдання щодо ремонту Міжнародної космічної станції.

Астронавт NASA та перша француженка, яка здійснила вихід у відкритий космос, демонтували антену МКС, що вийшла з ладу, але часу на її заміну не вистачило. Вихід у відкритий космос відбувся 18 серпня. Можливо, 25 серпня все ж буде встановлено нову антену на Міжнародній космічній станції, пише Space.

Астронавт NASA Аніл Менон та астронавтка Європейського космічного агентства Софі Адено вийшли у відкритий космос о 15:29 за київським часом, а повернулися на МКС о 21:52. Таким чином, вони провели поза космічною станцією 6 годин 23 хвилини. Але цього часу не вистачило для того, щоб замінити антену Міжнародної космічної станції, яка вийшла з ладу і використовується для передачі даних та зв’язку із Землею.

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На МКС є дві такі антени, і для нормальної роботи станції достатньо лише однієї. Але все ж краще мати одну діючу антену в запасі.

Астронавта Аніла Менона переміщують за допомогою роботизованої руки Candarm 2 Фото: solar-system

Двоє астронавтів мали замінити антену, яка не працює з листопада 2025 року, на нову, що знаходиться на борту МКС. Уся місія з демонтажу несправної антени та встановлення нової мала тривати максимум 6 годин 30 хвилин.

Двоє астронавтів мали замінити антену, яка не працює з листопада 2025 року, на нову, що знаходиться на борту МКС Фото: solar-system

Менон та Адено успішно демонтували антену, що вийшла з ладу, але виникли проблеми з від'єднанням антени від кабелів живлення та передачі інформації. Тому диспетчери місії вирішили, що у астронавтів недостатньо часу, щоб перемістити несправну антену на МКС, дістати запасну антену та встановити її. Астронавти закріпили антену на зовнішній стороні станції та завершили вихід у відкритий космос.

Можливо, несправну антену буде переміщено на МКС 25 серпня. Тоді ж, ймовірно, відбудеться встановлення нової антени. NASA ще не ухвалило рішення з цього приводу.

Цей вихід у відкритий космос став 282-м за всю історію Міжнародної космічної станції, яка приймає астронавтів уже 26 років. Для Аніла Менона це був другий вихід у відкритий космос, а для Софі Адено — перший. Вона також стала першою жінкою, громадянкою Франції, яка вийшла у відкритий космос.

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