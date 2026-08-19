Астронавты меняли неработающую антенну на МКС: выход в космос завершился неудачно (фото)

Анил Менон и Софи Адено провели в открытом космосе 6 часов 23 минуты, но не смогли выполнить поставленную задачу по ремонту Международной космической станции.

Астронавт NASA и первая француженка, совершившая выход в открытый космос, демонтировали вышедшую из строя антенну МКС, но времени на ее замену не хватило. Выход в открытый космос состоялся 18 августа. Возможно, 25 августа будет все же установлена новая антенна на Международной космической станции, пишет Space.

Астронавт NASA Анил Менон и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено вышли в открытый космос в 15:29 по киевскому времени, а вернулись обратно на МКС в 21:52. Таким образом они провели вне космической станции 6 часов 23 минуты. Но этого времени не хватило для того, чтобы заменить вышедшую из строя антенну Международной космической станции, которая используется для передачи данных и связи с Землей.

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На МКС находятся две такие антенны, и для нормальной работы станции достаточно только одной. Но все же лучше иметь одну работающую антенную в резерве.

Астронавта Анила Менона перемещают с помощью роботизированной руки Candarm 2 Фото: NASA

Двое астронавтов должны были заменить неработающую с ноября 2025 года антенну на новую, которая находится на борту МКС. Вся миссия по демонтажу неработающей антенны и установки новой антенны должна была занять максимум 6 часов 30 минут.

Двое астронавтов должны были заменить неработающую с ноября 2025 года антенну на новую, которая находится на борту МКС Фото: NASA

Менон и Адено успешно демонтировали вышедшую из строя антенну, но возникли проблемы с отделением антенны от кабелей питания и передачи информации. Поэтому диспетчеры миссии решили, что у астронавтов недостаточно времени, чтобы переместить вышедшую из строя антенну на МКС и достать запасную антенну и установить ее. Астронавты закрепили антенну на внешней стороне станции и завершили выход в открытый космос.

Возможно, неработающая антенна будет перемещена на МКС 25 августа. Тогда же, возможно, произойдет установка новой антенны. NASA еще не приняло решение по этому поводу.

Этот выход в открытый космос стал 282-м за всю историю Международной космической станции, которая принимает астронавтов уже 26 лет. Для Анила Менона это был второй выход в открытый космос, а для Софи Адено – первый. Она также стала первой женщиной, гражданкой Франции, которая вышла в открытый космос.

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