Место падения неуправляемой ракеты Илона Маска на Луне: появились новые снимки (фото)

Космический аппарат NASA сделал более детальные фотографии места падения ракеты Falcon 9 компании SpaceX на лунной поверхности.

На Луне появился новый кратер диаметром около 18 метров. Он образовался в результате удара о лунную поверхность верхней ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. Неуправляемая верхняя ступень ракеты врезалась в Луну 5 августа, но NASA показало изображения нового кратера только 18 августа, сообщает космическое агентство США.

Ракета Falcon 9 была запущена 15 января 2025 года с двумя лунными посадочными модулями на борту, один из которых совершил посадку на Луне, а второй разбился. Нижняя ступень ракеты вернулась на Землю после запуска, а верхняя осталась кружить вокруг Земли. Но позже стало ясно, что особенности орбитальной динамики направили обломок ракеты на траекторию столкновения с Луной.

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На Луне появился новый кратер диаметром около 18 метров. Он образовался в результате удара о лунную поверхность верхней ступени ракеты Falcon 9 Фото: NASA

5 августа она врезалась в поверхность Луны и ученые сразу же начали публиковать первые данные наблюдений за местом падения. Затем первые фотографии кратера, созданного ударом, сделал корейский космический аппарат Danuri.

NASA хотело получить более детальные фотографии, а потому использовало данные Danuri для того, чтобы направить на правильную орбиту свой космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Для получения новых снимков кратера диаметром около 18 метров, инженеры NASA наклоняли космический аппарат так, чтобы его камеры были направлены на кратер каждый раз, когда LRO пролетал примерно в 100 над поверхностью Луны Фото: NASA

Для получения новых снимков кратера диаметром около 18 метров, инженеры NASA наклоняли космический аппарат так, чтобы его камеры были направлены на кратер каждый раз, когда LRO пролетал примерно в 100 над поверхностью Луны. Потребовалось 6 дней, чтобы орбитальная траектория LRO совпала с местом падения ракеты Falcon 9 и дополнительное время для обработки изображений. Поэтому новые фотографии были представлены через две недели после падения ракеты на Луну.

В NASA заявили, что используют наблюдения за столкновением обломка ракеты с лунной поверхностью, чтобы подготовиться к тому, как защитить астронавтов и любую будущую инфраструктуру на Луне от подобных ударов неуправляемых ракет.

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