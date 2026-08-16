Понадобилось 38 минут: SpaceX Илона Маска установила новый мировой рекорд (фото)

SpaceX новый рекорд по скорости запуска ракет в космос. Две ракеты Falcon 9 компании SpaceX стартовали с противоположных побережий США. В рамках одной миссии в космос были выведены секретные спутники.

Компания Илона Маска SpaceX является рекордсменом по количеству запусков ракет-носителей в космос. Она запускает больше ракет, чем любая частная кампания или государственное агентство в мире. Также SpaceX управляет самой большой в мире спутниковой группировкой — на околоземной орбите находится почти 11 000 спутников Starlink. Теперь компания Илона Маска установила новый рекорд по скорости запуска ракет в космос, пишет Space.

Старт ракеты Falcon 9 в космодрома в Калифорнии Фото: SpaceX

В воскресенье, 16 августа, компания SpaceX установила еще один рекорд — наименьшее время между запусками ракет-носителей в космос. Она запустила две ракеты Falcon 9 с интервалом всего в 38 минут. Таким образом был побит прошлый рекорд SpaceX, 65 минут между запусками, установленный 31 августа 2024 года.

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Первый запуск ракеты Falcon 9 состоялся в 4:12 утра по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (восточное побережье США). Ракета вывела на низкую околоземную орбиту 8 телекоммуникационных спутников для компании Globalstar. Через 56 минут после запуска все спутники были успешно развернуты в космосе.

Старт ракеты Falcon 9 в космодрома во Флориде Фото: SpaceX

Второй запуск Falcon 9 состоялся с космодрома Ванденберг в штате Калифорния (западное побережье США) в 4:50 по киевскому времени. Ракета вывела в космос группу секретных спутников для Космических сил США в рамках миссии USSF-366. Неизвестно, что это за спутники и на какую орбиту они были выведены.

Эксперты предполагают, что эти спутники предназначены для размещения на низкой околоземной орбите и созданы на основе спутниковой платформы Starshield компании SpaceX. В проекте Starshield используются модифицированные версии спутников Starlink для выполнения задач в сфере национальной безопасности для правительства США.

Ракета Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту 8 телекоммуникационных спутников для компании Globalstar Фото: SpaceX

Напоминаем, что ракеты Falcon 9 являются частично многоразовыми, а потому нижние ступени двух ракет после запусков 16 августа успешно вернулись обратно. Нижняя ступень ракеты, стартовавшей во Флориде, приземлилась на стартовую площадку. Нижняя ступень ракеты, стартовавшей в Калифорнии, приземлилась на посадочную платформу SpaceX в Тихом океане.

Учитывая эти миссии в космос, компания SpaceX только в этом году уже совершила 96 запусков ракет Falcon 9.

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