Астронавтов NASA будет спасать автомобиль Tesla Cybertruck в случае чрезвычайной ситуации

Во время миссии SpaceX Crew-13 на стартовой площадке будет дежурить автомобиль компании Tesla, а не стандартный военный броневик, который использует NASA.

NASA готовится к миссии Crew-13, в рамках которой четверо астронавтов отправятся на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС). Этот запуск запланирован на 12 сентября 2026 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В случае чрезвычайно ситуации астронавтов будет спасать автомобиль Tesla Cybertruck, который имеет неоднозначную репутацию, пишет Gizmodo.

Сейчас NASA для отправки своих астронавтов на МКС использует космические корабли Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, который также является владельцем компании Tesla. В случае чрезвычайной ситуации на стартовой площадке астронавтов могут эвакуировать военные бронированные автомобили MRAP. Это по сути бункер на колесах, который весит около 20 тонн, способный выдержать сильные взрывы и масштабный пожар. NASA использует эти броневики, которые дежурят во время запуска ракет в космос, с 2013 года.

Відео дня

Космический корабль Crew Dragon Фото: SpaceX

Теперь же NASA сообщило, что компания SpaceX будет использовать вместо MRAP электромобили Tesla Cybertruck во время запуска миссии Crew-13, запланированной на 12 сентября этого года. Тогда на МКС отправятся два астронавта NASA, Джессика Уоткинс и Люк Делани, астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик и российский астронавт Сергей Тетерятников. Космический корабль с новым экипажем МКС на орбиту доставит ракета Falcon 9 компании SpaceX. В компании Илона Маска сообщили, что в случае чрезвычайной ситуации Cybertruck сможет быстрее покинуть опасную зону взрыва и это является одной из причин того, что этот автомобиль заменит MRAP.

Экипаж миссии SpaceX Crew-13: Сергей Тетерятников, Люк Делани и Джессика Уоткинс, а также Джошуа Кутрик Фото: SpaceX

В то же время Национальное управление безопасности дорожного движения США уже 11 раз отзывало Cybertruck. Это происходило из-за выявленных сбоев в программном обеспечении и разрушения некоторых частей конструкции электромобиля. В конце 2025 года Tesla отозвала почти все Cybertruck, находящиеся на рынке, из-за использования "неправильного клея"" для крепления панелей из нержавеющей стали.

В компании Tesla заявили, что Cybertruck имеет достаточно прочный корпус и бронированное стекла, чтобы выдержать взрывы на стартовой площадке. SpaceX уже использует Cybertruck для эвакуации персонала стартовой площадки во время запуска спутников в космос.

Другие новости науки