Впервые в истории марсоход NASA увидел в небе Красной планеты, как исчезает Земля (фото)

Это первый случай в истории человечества, когда ученые увидели, как наша планета исчезает за другим миром с поверхности другой планеты.

Марсоход Perseverance с помощью камеры Mastcam-Z сделал историческую фотографию. На ней видно, как Земля исчезает за Фобосом, крупнейшим из двух спутников Марса. Это первый случай в истории человечества, когда ученые увидели, как наша планета исчезает за другим миром с поверхности другой планеты, сообщает NASA.

В ходе первого в своем роде наблюдения марсоход Perseverance запечатлел прохождение Земли за спутником Марса под названием Фобос на вечернем небе. Земля на составном изображении выглядит как точка света. Она движется из верхнего левого угла кадра в нижний правый угол, в то время как Фобос, двигаясь из нижнего левого угла в верхний правый угол, закрывает нашу планету.

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Фобос пересекает марсианское небо три раза в день, а Земля видна в небе Марса всего в течение нескольких месяцев. Поэтому ученым повезло, что Perseverance делал съемку вечернего марсианского неба в нужное время и в нужном месте.

Земля на составном изображении выглядит как точка света. Она движется из верхнего левого угла кадра в нижний правый угол, в то время как Фобос, двигаясь из нижнего левого угла в верхний правый угол, закрывает нашу планету Фото: NASA

Фобос по форме напоминает картофелину и в самом широком месте его диаметр составляет 27 километров. Спутник вращается вокруг Марса расстоянии всего 7800 км. Для сравнения Луна находится на расстоянии почти 400 000 км от Земли. В данном случае Земля находилась на расстоянии около 314 миллионов километров от Марса, когда Perseverance делал исторические фотографии начале июля 2026 года.

Фобос, спутник Марса Фото: NASA

То, что мы видим на составном изображении нельзя назвать затмением Земли Фобосом. У астрономов для такого явления есть другой термин – покрытие. Оно возникает, когда более крупный на вид объект с точки зрения наблюдателя полностью закрывает собой объект, который на вид имеет меньший размер. Покрытие можно иногда увидеть с Земли, когда Луна закрывает собой далекую звезду или другую планету.

Когда Луна проходит через тень Земли, это называется лунным затмением. Когда Луна закрывает собой Солнце, это называется солнечным затмением.

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