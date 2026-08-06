Телескоп NASA подтвердил 90-летнюю теорию: такое в космосе увидели впервые

Ученые обнаружили явление, предсказанное в 1936 году, но его никогда еще не наблюдали нигде в космосе.

Первое в своем роде исследование магнетара позволило ученым обнаружить поведение пустого пространства, то есть вакуума, которое было предсказано 90 лет назад. Никогда астрофизики не наблюдали его напрямую. Это открытие улучшает понимание квантовой физики, а также природы Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, сообщает NASA.

Нейтронные звезды — это ядра умерших массивных звезд, которые имеют большую, чем у Солнца массу, но их диаметр составляет всего примерно 20 км. Магнетары — это особый класс нейтронных звезд. Они обладают самыми сильными магнитными полями во Вселенной. Эти магнитные поля в триллион раз сильнее. Чем магнитные поля самых мощных магнитов, созданных на Земле.

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В 1936 году была впервые представлена теория о том, что существует такое явление, как двойное лучепреломление вакуума. Теория гласит, что пустое пространство, которое на самом деле наполнено виртуальными частыми, которые то появляются, то исчезают, поляризует свет. Эта теория из квантовой термодинамики предполагает, что вакуум в космосе может быть изменен экстремальными магнитными полями. В таких условиях вакуум действует как линза или призма, фильтруя свет в зависимости от направления его распространения, тем самым усиливая его поляризацию. Поляризация — это ориентация и уровень выравнивания фотонов, то есть частиц света.

Астрофизики еще никогда не наблюдали напрямую явление, предсказанное данной теорией. Но его впервые обнаружить помог космический телескоп NASA IXPE и австралийский радиотелескоп Паркс.

Ученые провели первое в своем роде исследование магнетара 1E 1547-5408, которые совершает полный оборот во кур своей всего за 2 секунды и постоянно выпускает радиоизлучение и рентгеновское излучение. Наблюдения показали, что поляризация рентгеновского излучения почти в три раза выше, чем у аналогичных магнетаров.

Такой высокий уровень поляризации был неожиданным, а это значит, что что-то должно усиливать поляризацию. Исследование показало, что причиной этого является двойное лучепреломление вакуума. Таким образом впервые ученые подтвердили явление, существующее в магнитном поле магнетара и предсказанное 90 лет назад.

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