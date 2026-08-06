Странная сверхновая: астрономы увидели неожиданную гибель массивной звезды (фото)

Ученые ожидали увидеть гамма-всплеск или выброс высокоскоростной плазмы во время взрыва сверхновой, но ничего не произошло.

Астрономы обнаружили необычный взрыв сверхновой, который может быть связующим звеном между обычными сверхновыми и более экстремальными звездными взрывами. Ученые говорят, что они получили самые подробные данные о взрыве сверхновой за всю историю наблюдений. Но их ожидал сюрприз. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

В марте 2026 года китайский космический телескоп Einstein Probe обнаружил короткую рентгеновскую вспышку света в галактике, которая находится на расстоянии 500 миллионах световых лет от нас. Дальнейшие наблюдения с помощью наземных телескопов позволили выяснить, что астрономы увидели взрыв сверхновой типа Ic, получивший обозначение SN 2026gzf.

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Сверхновая типа Ic — это взрыв массивной звезды на финальной стадии коллапса ее ядра, в электромагнитном спектре которого полностью отсутствуют линии водорода и гелия. Такие взрывы происходят, когда массивные звезды уже потеряли свои внешние слои из водорода и гелия.

Изображение галактики, расположенной в 500 миллионах световых лет от нас и сверхновой SN 2026gzf на разных стадиях, полученное с помощью камеры Dark Energy Camera, установленной на 4-метровом телескопе имени Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили Фото: space.com

Таки звездные взрывы часто сопровождаются гамма-всплесками, которые представляют собой чрезвычайно мощные вспышки высокоэнергетического излучения и выбросами струй плазмы, которая движется почти со скоростью света. Но у сверхновой SN 2026gzf не было ни того, ни другого. И это было неожиданно.

Астрономы выяснили, что первая вспышка рентгеновского света представляет собой "прорыв ударной волны", то есть момент, когда ударная волна от взрыва звезды достигает ее поверхности и выпускает первый свет. По словам ученых, это был самый слабый "прорыв ударной волны", связанный со сверхновой типа Ic.

Изображение галактики, в которой произошла сверхновая SN 2026gz, а также фотографии самой сверхновой, полученные с помощью камеры LSST в Обсерватории имени Веры Рубин Фото: space.com

Наблюдения с помощью космических и наземных телескопов позволили астрономам определить, что это была за звезда до взрыва и как именно происходило взрывное событие. Ученые говорят, что они получили самые подробные данные о взрыве сверхновой за всю историю наблюдений

Выяснилось, что это была звезда Вольфа-Райе, масса которой была примерно в 20 раз больше массы Солнца. До взрыва звезда сбросила весь свой водород и гелий, и осталось лишь ядро, состоящее в основном из углерода и кислорода.

Астрономы обнаружили оболочки из водорода и гелия, которые умершую окружают звезду. Они были созданы непосредственно перед самим взрывом.

Это исследование дало возможность ученым получить наиболее подробное представление о заключительных стадиях жизни звезды. Новое открытие предполагает, что сверхновые типа Ic не всегда создают гамма-всплески или высокоскоростные струи плазмы.

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