Странная сверхновая: астрономы увидели неожиданную гибель массивной звезды (фото)
Ученые ожидали увидеть гамма-всплеск или выброс высокоскоростной плазмы во время взрыва сверхновой, но ничего не произошло.
Астрономы обнаружили необычный взрыв сверхновой, который может быть связующим звеном между обычными сверхновыми и более экстремальными звездными взрывами. Ученые говорят, что они получили самые подробные данные о взрыве сверхновой за всю историю наблюдений. Но их ожидал сюрприз. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.
В марте 2026 года китайский космический телескоп Einstein Probe обнаружил короткую рентгеновскую вспышку света в галактике, которая находится на расстоянии 500 миллионах световых лет от нас. Дальнейшие наблюдения с помощью наземных телескопов позволили выяснить, что астрономы увидели взрыв сверхновой типа Ic, получивший обозначение SN 2026gzf.
Сверхновая типа Ic — это взрыв массивной звезды на финальной стадии коллапса ее ядра, в электромагнитном спектре которого полностью отсутствуют линии водорода и гелия. Такие взрывы происходят, когда массивные звезды уже потеряли свои внешние слои из водорода и гелия.
Таки звездные взрывы часто сопровождаются гамма-всплесками, которые представляют собой чрезвычайно мощные вспышки высокоэнергетического излучения и выбросами струй плазмы, которая движется почти со скоростью света. Но у сверхновой SN 2026gzf не было ни того, ни другого. И это было неожиданно.
Астрономы выяснили, что первая вспышка рентгеновского света представляет собой "прорыв ударной волны", то есть момент, когда ударная волна от взрыва звезды достигает ее поверхности и выпускает первый свет. По словам ученых, это был самый слабый "прорыв ударной волны", связанный со сверхновой типа Ic.
Наблюдения с помощью космических и наземных телескопов позволили астрономам определить, что это была за звезда до взрыва и как именно происходило взрывное событие. Ученые говорят, что они получили самые подробные данные о взрыве сверхновой за всю историю наблюдений
Выяснилось, что это была звезда Вольфа-Райе, масса которой была примерно в 20 раз больше массы Солнца. До взрыва звезда сбросила весь свой водород и гелий, и осталось лишь ядро, состоящее в основном из углерода и кислорода.
Астрономы обнаружили оболочки из водорода и гелия, которые умершую окружают звезду. Они были созданы непосредственно перед самим взрывом.
Это исследование дало возможность ученым получить наиболее подробное представление о заключительных стадиях жизни звезды. Новое открытие предполагает, что сверхновые типа Ic не всегда создают гамма-всплески или высокоскоростные струи плазмы.
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