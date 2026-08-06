Дивна наднова: астрономи стали свідками несподіваної загибелі масивної зірки (фото)

Вчені очікували побачити гамма-спалах або викид високошвидкісної плазми під час вибуху наднової, але нічого не сталося.

Астрономи виявили незвичайний вибух наднової, який може бути сполучною ланкою між звичайними надновими та більш екстремальними зоряними вибухами. Вчені заявляють, що отримали найдетальніші дані про вибух наднової за всю історію спостережень. Але на них чекав сюрприз. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

У березні 2026 року китайський космічний телескоп Einstein Probe зафіксував короткий рентгенівський спалах у галактиці, що розташована на відстані 500 мільйонів світлових років від нас. Подальші спостереження за допомогою наземних телескопів дозволили з'ясувати, що астрономи побачили вибух наднової типу Ic, який отримав позначення SN 2026gzf.

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Наднова типу Ic — це вибух масивної зірки на завершальній стадії колапсу її ядра, в електромагнітному спектрі якого повністю відсутні лінії водню та гелію. Такі вибухи відбуваються, коли масивні зірки вже втратили свої зовнішні шари з водню та гелію.

Зображення галактики, розташованої за 500 мільйонів світлових років від нас, та наднової SN 2026gzf на різних стадіях, отримане за допомогою камери Dark Energy Camera, встановленої на 4-метровому телескопі імені Віктора Бланко в Міжамериканській обсерваторії Серро Тололо в Чилі Фото: space.com

Такі зоряні вибухи часто супроводжуються гамма-спалахами, які являють собою надзвичайно потужні спалахи високоенергетичного випромінювання та викиди струменів плазми, що рухається майже зі швидкістю світла. Але у наднової SN 2026gzf не було ні того, ні іншого. І це було несподівано.

Астрономи з'ясували, що перший спалах рентгенівського випромінювання є "проривом ударної хвилі", тобто моментом, коли ударна хвиля від вибуху зірки досягає її поверхні й випромінює перше світло. За словами вчених, це був найслабший "прорив ударної хвилі", пов’язаний із надновою типу Ic.

Зображення галактики, в якій сталася наднова SN 2026gz, а також фотографії самої наднової, отримані за допомогою камери LSST в Обсерваторії імені Віри Рубін Фото: space.com

Спостереження за допомогою космічних і наземних телескопів дозволили астрономам з’ясувати, якою була ця зірка до вибуху і як саме відбувалася вибухова подія. Вчені зазначають, що їм вдалося отримати найдетальніші дані про вибух наднової за всю історію спостережень

З'ясувалося, що це була зірка Вольфа-Райє, маса якої була приблизно у 20 разів більшою за масу Сонця. До вибуху зірка вичерпала весь свій водень і гелій, і залишилося лише ядро, що складалося переважно з вуглецю та кисню.

Астрономи виявили оболонки з водню та гелію, які оточують згаслу зірку. Вони утворилися безпосередньо перед самим вибухом.

Це дослідження дало вченим змогу отримати найдетальніше уявлення про заключні стадії життя зірки. Нове відкриття свідчить про те, що наднові типу Ic не завжди супроводжуються гамма-спалахами або високошвидкісними струменями плазми.

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