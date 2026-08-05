Це можуть бути інопланетяни: українські вчені виявили понад 20 НЛО на Місяці (фото)

Астрономи стверджують, що зафіксували можливі докази існування технологічно розвиненої позаземної цивілізації.

Вчені з Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України повідомили, що протягом двох місяців спостерігали понад 20 неідентифікованих об’єктів на Місяці. Розмір деяких із них оцінюється в діапазоні від 25 до 40 км.

Астрономи заявили, що виявили на Місяці дві групи НЛО: "атмосферні" об’єкти, які здавалися нерухомими, та "континентальні" об’єкти, які, судячи з усього, рухалися по поверхні Місяця. Ці неідентифіковані об’єкти були виявлені під час спостереження за Місяцем у серпні та вересні 2025 року.

Астрономи повідомили про спостереження понад 20 неідентифікованих об"єктів (позначених білим кольором), що рухаються поблизу Місяця та на його поверхні Фото: Головна астрономічна обсерваторія України

НЛО, які були позначені як "атмосферні", залишалися нерухомими на місці, рухаючись синхронно з Місяцем, що дає підстави припустити, що вони якимось чином були закріплені поблизу його поверхні. Ці об’єкти випромінювали швидкі спалахи світла тривалістю від однієї десятої до половини секунди, при цьому їхня яскравість зростала та спадала з однаковою періодичністю. Їхній розмір оцінили приблизно в 400–1000 метрів.

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Група вчених заявила, що виділила дві категорії НЛО на Місяці: "атмосферні" об"єкти, які здавалися нерухомими, та "континентальні" об"єкти (на фото), які переміщалися по поверхні Місяця Фото: Головна астрономічна обсерваторія України

Найбільш незвичайними вчені вважають "континентальні" НЛО, які переміщалися по поверхні Місяця. Один із них, як повідомляється, пролетів майже 20 кілометрів зі швидкістю приблизно 6 км/с. Деякі НЛО мали вигляд дисків діаметром приблизно від 25 до 40 км. Їхня яскравість також періодично зростала та спадала з повторюваною періодичністю.

Також було виявлено кілька величезних кільцеподібних об’єктів, які не випромінювали світло, а навпаки — поглинали майже все випромінювання, що падало на них. Вони робили повний оберт кожні три хвилини, їхній діаметр оцінили приблизно в 36 кілометрів, а рухалися вони зі швидкістю приблизно 11 км/с.

За оцінками, діаметр деяких із цих дископодібних об"єктів становив від 25 до 40 км Фото: Головна астрономічна обсерваторія України

Астрономи підрахували, що ці НЛО можуть створювати відцентрову силу, що підвищує ймовірність того, що вони створюють власну штучну гравітацію.

"Атмосферні" НЛО (на фото) залишалися на місці, рухаючись синхронно з Місяцем Фото: Головна астрономічна обсерваторія України

Дослідники стверджують, що поведінка цих об’єктів може вказувати на їхнє технологічне походження, а отже, на Місяці може бути прихована база позаземної цивілізації. Дослідники стверджують, що ці НЛО могли б дістатися Землі за 20 хвилин.

Хоча українські вчені впевнені, що об’єкти, які вони спостерігають, найімовірніше, можуть бути літальними апаратами розумних інопланетян, наукових доказів їхнього існування на Місяці немає. Ці НЛО можуть бути природними явищами або ж помилками, що виникли під час обробки зображень.

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