Это могут быть инопланетяне: украинские ученые обнаружили более 20 НЛО на Луне (фото)

Астрономы утверждают, что зафиксировали возможные свидетельства существования технологически развитой внеземной цивилизации.

Ученые из Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины сообщили о том, что в течение двух месяцев наблюдали более 20 неопознанных объектов на Луне. Размер некоторых из них оценивается в диапазоне от 25 до 40 км.

Астрономы заявили, что обнаружили две группы НЛО на Луне: "атмосферные" объекты, которые казались неподвижными, и "континентальные" объекты, которые, по-видимому, двигались по поверхности Луны. Эти неопознанные объекты были обнаружены во время наблюдения за Луной в августе и сентябре 2025 года.

Астрономы сообщили о наблюдении более 20 неопознанных объектов (обозначены белым цветом), движущихся вблизи Луны и на ее поверхности Фото: Главная астрономическая обсерватория Украины

НЛО, которые были обозначены как "атмосферные", оставались зафиксированными на месте, двигаясь синхронно с Луной, что предполагает, что они каким-то образом были закреплены вблизи ее поверхности. Эти объекты выпускали быстрые вспышки света длительностью от одной десятой до половины секунды, при этом их яркость возрастала и убывала с одинаковой периодичностью. Их размер оценили в примерно в 400 – 1000 метров.

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Группа ученых заявила, что выделила две категории НЛО на Луне: "атмосферные" объекты, которые казались неподвижными, и "континентальные" объекты (на фото), которые перемещались по поверхности Луны Фото: Главная астрономическая обсерватория Украины

Наиболее необычными ученые считают "континентальные" НЛО, которые перемещались по лунной поверхности. Один из них, как сообщается, пролетел почти 20 километров со скоростью примерно 6 км/с. Некоторые НЛО представляли собой диски диаметром приблизительно от 25 до 40 км. Их яркость также периодически возрастала и убывала с повторяющейся частотой.

Также были обнаружены несколько огромных кольцеобразных объектов, которые не излучали свет, а вместо этого поглощали почти все падающее на них излучение. Они совершали полный оборот каждые три минуты, их диаметр оценили примерно в 36 километров и двигались они со скоростью примерно 11 км/с.

По оценкам, диаметр некоторых из этих дискообразных объектов составлял от 25 до 40 км Фото: Главная астрономическая обсерватория Украины

Астрономы подсчитали, что эти НЛО могут создавать центробежную силу, что повышает вероятность того, что они создают собственную искусственную гравитацию.

"Атмосферные" НЛО (на фото) оставались зафиксированными на месте, двигаясь синхронно с Луной Фото: Главная астрономическая обсерватория Украины

Исследователи утверждают, что поведение этих объектов может указывать на их технологическое происхождение, а значит на Луне может быть скрытая база внеземной цивилизации. Исследователи утверждают, что эти НЛО могли бы за 20 минут достичь Земли.

Хотя украинские ученые уверены, что наблюдаемые ими объекты, скорее всего, могут быть летательными аппаратами разумных инопланетян, научных доказательств их существования на Луне нет. Эти НЛО могут быть естественными явлениями или же ошибками, возникшими при обработке изображений.

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