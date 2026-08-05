Почему комары кусают одних людей, а других – нет: ученые нашли ответ

Согласно исследованию, комары действительно тщательно выбирают жертву укуса.

Некоторых людей, кажется, постоянно кусают комары, хотя насекомые могут полностью игнорировать других людей. Точно не известно, почему так происходит. Прошлые исследования предполагали, что на выбор жертвы укуса влияет сочетание кожных бактерий и запаха тела человека. Но тесты проводились только на каком-то одном виде комаров. Ученые решили выяснить, есть ли действительно люди, которых никогда не кусают комары или же у разных видов насекомых просто разные вкусы. Новое исследование, опубликованное в журнале iScience, дает некоторые ответы. Ученые обнаружили, что каждый вид комаров предпочитает свою собственную уникальную смесь человеческих запахов, которые их привлекают, пишет Phys.

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Американские ученые провели эксперимент при участии более 100 добровольцев. Их попросили заснуть руку в специальную камеру, где находились три вида комаров: Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus. Исследователи хотели выяснить, какие комары выбирают каких людей, чтобы их укусить.

Ученые брали пробы воздуха вокруг руки каждого участника и анализировали химический состав запахов их кожи. Они также брали мазки с рук участников для идентификации видов кожных бактерий.

Как показало исследование, не существует людей, которые всегда привлекают всех комаров. Ни один из участников не вошел в 10% самых привлекательных для всех трех видов. Комары Aedes aegypti проявляли небольшое предпочтение к участникам мужского пола, но у двух других видов половых различий не наблюдалось

Комары Aedes aegypti и Culex quinquefasciatus меньше летели к людям, чей запах кожи содержал более высокие уровни определенных циклических спиртов и растительных ароматических веществ, которые часто встречаются в эфирных маслах.

Кожные бактерии играют ключевую роль в создании привлекательных для комаров запахов. Они питаются потом и естественными маслами, преобразуя их в запахи, которые могут обнаруживать комары. Ученые обнаружили 246 различных типов кожных бактерий у участников исследования. Три из них создают запахи, которые чаще всего привлекают все три вида комаров.

У людей, наименее привлекательных для комаров, наблюдался высокий уровень бактерии Pseudomonas aeruginosa, которая отсутствовала у наиболее привлекательных для комаров добровольцев.

Таким образом, ученые немного приблизились к пониманию того, почему комары выбирают одних людей для того, чтобы их укусить, а других — нет.

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