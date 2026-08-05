Есть секрет: ученые выяснили, почему мозг человека не разлагается за тысячи лет после смерти

Ученые обнаружили тысячи останков людей с неожиданно неповрежденной мозговой тканью. Теперь наконец-то известна причина, почему мозг может сохраняться в отличие от других мягких тканей организма.

Десятилетиями археологов и патологоанатомов ставил в тупик тот факт, что часто мозг умерших людей достаточно хорошо сохраняется, а не разлагается за тысячи лет как другие мягкие ткани. Новое исследование, опубликованное в Journal of Proteome Research, дает научное объяснение этой давней загадке, пишет Live Science.

Несмотря на то, что человеческий мозг является одной из первых тканей, которые начинают разлагаться после смерти, ученые обнаружили среди тысяч человеческих останков возрастом до 12 000 лет более 4000 хорошо сохранившихся мозгов.

Большая часть этих мозгов была найдена в заболоченной, бедной кислородом почве: от русел рек и берегов озер до затопленных пещер и затонувших кораблей. Вода является природным растворителем, а потому непонятно, почему мозг смог сохраниться в таких условиях.

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Левое полушарие головного мозга умершего древнего человека. Часть сохранившегося мозга окрашена в красный цвет оксидом железа Фото: Live Science

Исследователи предположили, что эта специфическая среда захоронения в сочетании с уникальной структурой и химическим составом мозга не дает этому органу полностью разрушиться. Чтобы проверить эту теорию, ученые захоронили туши мышей в условиях богатых водой и бедных кислородом, а затем оценивали разложение мозга в течение шести месяцев.

"Мы обнаружили, что сохранение мозга — это не аномалия, а новый химический механизм. При правильных условиях сохранение фактически происходит за счет самого разложения: те же реакции, которые разрушают ткани, могут также соединять продукты распада в нечто гораздо более прочное", — говорят исследователи из Оксфордского университета.

Согласно исследованию, определяющим фактором для сохранения мозга стал уровень кислорода: чем больше кислорода, тем быстрее и масштабнее происходит разложение мозга. И наоборот, влажные условия с низким содержанием кислорода способствовали образованию более прочных белковых структур, которые сопротивлялись дальнейшему разложению и сохраняли оставшуюся ткань мозга.

Причина связана со свободными радикалами. Это атом с неспаренным электроном. Из-за этого они очень активны. Они отбирают электроны у других клеток, чтобы стать стабильными. Это разрушает ткани.

По словам ученых, обилие кислорода инициирует цепную реакцию, когда свободные радикалы разрушают ткань мозга. Но при низком уровне кислорода свободные радикалы образуют связи с отдельными частями мозга, что не дает мозгу гнить.

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