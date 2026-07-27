Впервые в истории изучен мозг древней змеи: тайна эволюции змей разгадана (видео)

Ученые изучили хорошо сохранившуюся окаменелость змеи мелового периода — им удалось разгадать тайну эволюции ранних змей.

История Земли насчитывает 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов, в том числе и змей. И все же, эволюция ранних змей оставалась загадкой: эволюционировали ли они для ползания по лесной подстилке, рытья нор в почве или плавания в воде? На этот вопрос чрезвычайно сложно ответить, поскольку все три сценария выглядят вполне реально, пишет IFLScience.

По словам ученых, понимание эволюции змей остается сложной задачей из-за скудной палеонтологической летописи, а также глубоких анатомических преобразований, сопровождавших их экологическую диверсификацию. Однако теперь ученые, похоже, наконец смогли разгадать эту древнюю загадку — помогла окаменелость древней змеи из Бразилии.

Відео дня

Окаменелость получила название Tametara mirim и датируется примерно 85 миллионами лет назад, во времена динозавров. Ученые считают, что это одна из древнейших известных ископаемых змей. Еще более важно то, что древняя змея сохранилась в великолепном трехмерном виде — это первая известная окаменелая змея с сохранившимися частями тела, найденная в Бразилии. Это позволило команде реконструировать Tametara mirim с невероятной детализацией, включая полностью трехмерное изображение ее мозга.

Далее команда изучила этот слепок мозга, а также реконструированные черепные нервы и внутреннее ухо. Ученым также удалось сравнить окаменелость с другими ранее известными ископаемыми змеями, а также ныне живущими родственниками. Им удалось заметить невероятное разнообразие.

По словам ведущего автора исследования, доктора Тиаго Симоэша из Принстонского университета, все указывает на то, что змеи достигли удивительно широкого экологического и нейроанатомического разнообразия к позднему меловому периоду, около 80 миллионов лет назад.

Окаменелость сохранилась настолько хорошо, что команда смогла реконструировать ее мозг (внизу справа) Фото: Nature

Авторы также обнаружили, что форма мозга и его микроструктура могут быть использованы для предсказания типа жизни древних змей. На основании этого команда смогла определить, что Tametara mirim, вероятно, была роющей змеей. В то же время ранее описанная окаменелая змея из Аргентины, по названная Динилисия, была более приспособлена для ползания по поверхности.

Новые данные в сочетании с предыдущими открытиями указывают на то, что в начале своей эволюции змеи использовали преимущества различных типов местообитаний. Простыми словами, змеи не были идеально приспособлены к какой-либо одной конкретной сред обитания.

Другие новости науки