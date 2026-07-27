Вперше в історії досліджено мозок стародавньої змії: таємниця еволюції змій розгадана (відео)

Вчені дослідили добре збережену скам’янілість змії крейдяного періоду — їм вдалося розгадати таємницю еволюції ранніх змій.

Історія Землі налічує 4,5 мільярда років, і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й змій. І все ж еволюція ранніх змій залишалася загадкою: чи еволюціонували вони для повзання по лісовій підстилці, риття нір у ґрунті чи плавання у воді? На це питання надзвичайно складно відповісти, оскільки всі три сценарії виглядають цілком реалістичними, пише IFLScience.

За словами вчених, розуміння еволюції змій залишається складним завданням через мізерні палеонтологічні дані, а також глибокі анатомічні зміни, що супроводжували їхню екологічну диверсифікацію. Однак тепер вчені, схоже, нарешті змогли розгадати цю давню загадку — допомогла скам’янілість стародавньої змії з Бразилії.

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Скам’янілість отримала назву Tametara mirim і датується приблизно 85 мільйонами років тому, за часів динозаврів. Вчені вважають, що це одна з найдавніших відомих скам’янілих змій. Ще важливішим є те, що стародавня змія збереглася у чудовому тривимірному вигляді — це перша відома скам’яніла змія зі збереженими частинами тіла, знайдена в Бразилії. Це дозволило команді реконструювати Tametara mirim з неймовірною деталізацією, включаючи повністю тривимірне зображення її мозку.

Далі команда дослідила цей зліпок мозку, а також реконструйовані черепні нерви та внутрішнє вухо. Вченим також вдалося порівняти скам’янілість з іншими раніше відомими викопними зміями, а також із сучасними родичами. Їм вдалося помітити неймовірне різноманіття.

За словами головного автора дослідження, доктора Тіаго Сімоеша з Принстонського університету, усе вказує на те, що змії досягли напрочуд широкого екологічного та нейроанатомічного різноманіття до пізнього крейдяного періоду, близько 80 мільйонів років тому.

Скам'янілість збереглася настільки добре, що команда змогла реконструювати її мозок (внизу праворуч) Фото: vaccine-1

Автори також виявили, що форма мозку та його мікроструктура можуть бути використані для визначення способу життя стародавніх змій. На основі цього команда змогла встановити, що Tametara mirim, ймовірно, була риючою змією. Водночас раніше описана скам’яніла змія з Аргентини, названа Дінілісія, була краще пристосована до повзання по поверхні.

Нові дані у поєднанні з попередніми відкриттями вказують на те, що на початку своєї еволюції змії використовували переваги різних типів середовищ існування. Простіше кажучи, змії не були ідеально пристосовані до якогось одного конкретного середовища існування.

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