У глобальному потеплінні Землі звинуватили покоління Z та Альфа: як вони змінили клімат планети

У новому дослідженні вчені звинуватили певні покоління у зміні клімату на Землі — харчування підлітків є причиною найвищих викидів парникових газів.

Протягом останніх десятиліть вчені приділяють багато уваги змінам клімату та боротьбі з ними. Однак у новому дослідженні вчені зробили несподіване відкриття: молоде покоління, можливо, і вважає себе борцями за екологію, але дані вказують на те, що саме воно залишає один із найбільших вуглецевих слідів у світі, пише Daily Mail.

Результати нового аналізу показують, що покоління "Альфа" та молоді віком від 0 до 16 і від 16 до 29 років роблять найбільший внесок у викиди парникових газів, пов’язані з харчуванням. Більше того, загалом діти та молодь спричиняють більше викидів парникових газів, пов’язаних із харчуванням, ніж будь-яка інша вікова група. Ще більш тривожним є те, що зростання викидів також пов’язане з погіршенням харчування, що створює "подвійний удар": погане харчування та прискорення зміни клімату.

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У ході дослідження команда проаналізувала раціон харчування у 149 країнах та 22 вікових групах — вчені використовували дані, зібрані у період з 2000 по 2019 рік. Результати показують, що раціони поколінь Z та Альфа мають найбільший вплив на клімат Землі. Дані також свідчать про те, що ці групи споживають більше м’яса, молочних та перероблених продуктів, а також солодких напоїв.

За словами співавтора дослідження, професора Юлі Шана з Бірмінгемського університету, результати стали несподіванкою для команди та ставлять під сумнів поширену думку про те, що люди похилого віку є найбільш вуглецевоємними споживачами.

Зазначимо, що сьогодні глобальні продовольчі системи виробляють величезну кількість парникових газів, які спричиняють зміну клімату — близько третини від загального обсягу викидів у світі. Статистика свідчить про те, що ці викиди зумовлені широкомасштабною вирубкою лісів для розчищення земель під сільське господарство, метану, що виділяється худобою, побічних продуктів синтетичних добрив та палива, необхідного для транспортування продуктів харчування по всьому світу.

Вчені виявили, що раціон молодих людей призводить до більших викидів парникових газів на душу населення, ніж раціон їхніх літніх однолітків. Команда припускає, що ці результати, здебільшого, зумовлені збільшенням кількості продуктів тваринного походження та м’яса, особливо червоного.

Цікаво, що покоління Альфа більше схильне до безм’ясних або "флексітаріанських" дієт. Але в глобальному масштабі молоді люди, як правило, все ще споживають більше м’яса, ніж їхні старші однолітки. Більше того, статистика свідчить про те, що обсяги споживання швидко зростають.

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