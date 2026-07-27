Без жодного проколу голкою: розроблено перше у світі безболісне татуювання (фото)

Дослідники заявляють, що їм вдалося розробити перше у світі безболісне татуювання, яке наносить перманентне чорнило без будь-якого дискомфорту.

Багато людей мріють про татуювання, однак їх лякає думка про голки та біль. Але британський стартап CipherX, схоже, щойно вирішив цю проблему: вчені розробили перше у світі повністю безболісне татуювання, яке наносить перманентні чорнила без будь-якого дискомфорту, пише Daily Mail.

За словами розробників, замість використання традиційної тату-машинки для введення пігменту під шкіру, нова технологія передбачає введення чорнила за допомогою "розумного" одноразового пластиру. Кожен пластир покритий сотнями крихітних шипів, виготовлених зі звичайних чорнил для татуювань на основі вуглецю в поєднанні зі спеціальним біополімером.

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Коли пластир стикається зі шкірою, мікроголки вводяться в шкіру і починають руйнуватися, залишаючи крихітний піксель чорнила. Через 15 хвилин наклейку з голками можна зняти, щоб відкрити перманентне татуювання у вигляді "мікрокрапок", яке буде повільно темніти протягом наступних 48 годин.

Коли пластир стикається зі шкірою, мікроголки вводяться в шкіру і починають руйнуватися Фото: CipherX

Вчені зазначають, що, на відміну від традиційного татуювання, новий метод дозволяє нанести малюнок без болю та крові, а також майже не пошкоджує навколишні тканини. Зазначається, що кожен ескіз сьогодні коштує близько 65 доларів.

Зазначимо, що татуювання існують уже тисячі років, а деякі з найдавніших зразків датуються 5000 років тому — малюнки було виявлено на мумії Етці, знайденої в Альпах. Цікаво, що за весь цей час методи нанесення чорнила залишалися незмінними, не враховуючи винахід електричної тату-машинки у 1891 році.

За словами співавтора дослідження Фердинанда Коле, їхнє з колегами відкриття було натхнене його неприязню до голок і крові. Біль, страх перед голками чи кров’ю, тривожність або певні шкірні захворювання можуть завадити людям робити татуювання, навіть якщо вони цього хочуть. Однак нова технологія дозволить вирішити цю проблему.

Татуювання поступово темніють протягом 48 годин Фото: CipherX

Сьогодні CipherX пропонує свої революційні татуювання лише в обмеженій кількості дизайнів, таких як сердечка, зірочки та смайлики, які вміщуються в рамку розміром 15 міліметрів. Зазначимо, що користувачі можуть придбати онлайн-ваучер на дизайн, однак нанести саме татуювання на тіло можна лише під час заходу CipherX. Співробітники компанії перевіряють вік клієнтів, а також те, чи перебувають вони у тверезому стані. Компанія також відмовляється наносити свої безболісні татуювання на пах, шию або обличчя. Втім, у майбутньому розробники планують продавати свої татуювання онлайн для нанесення вдома.

До речі, представники компанії також заявляють, що в майбутньому їхні пластирі з голками можна буде використовувати для доставки вакцин і ліків.

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