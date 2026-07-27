Без единого прокола иглой: разработана первая в мире безболезненная татуировка (фото)

Исследователи заявляют, что им удалось разработать первую в мире безболезненную татуировку, наносящую перманентные чернила без какого-либо дискомфорта.

Многие люди мечтают о татуировке, однако их пугает мысль об иглах и боли. Но британский стартап CipherX, похоже, только что решил эту проблему: ученые разработали первую в мире полностью безболезненную татуировку, которая наносит перманентные чернила без какого-либо дискомфорта, пишет Daily Mail.

По словам разработчиков, вместо использования традиционной тату-машинки для введения пигмента од кожу, новая технология подразумевает введение чернил с помощью умного одноразового пластыря. Каждый пластырь покрыт сотнями крошечных шипов, изготовленных из обычных чернил для татуировок на основе углерода в сочетании со специальным биополимером.

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Когда пластырь соприкасается с кожей микроиглы вводятся в кожу и начинают разрушаться, оставляя крошечный пиксель чернил. Через 15 минут наклейку с иглами можно снять, чтобы открыть перманентную татуировку в виде "микроточек", которая будет медленно темнеть в течение следующих 48 часов.

Когда пластырь соприкасается с кожей микроиглы вводятся в кожу и начинают разрушаться Фото: CipherX

Ученые отмечают, что в отличие от традиционной татуировки, новый метод позволяет нанести рисунок без боли, крови, а также почти не повреждает окружающие ткани. Отмечается, что каждый эскиз сегодня стоит около 65 долларов.

Отметим, что татуировки существуют уже тысячи лет, а некоторые из самых древних примеров датируются 5000 лет назад — рисунки были обнаружены на мумии Этци, найденной в Альпах. Любопытно, что за все это время методы нанесения чернил оставались неизменными, не считая изобретения электрической тату-машинки в 1891 году.

По словам соавтора исследования Фердинанда Коле, их с коллегами открытие было вдохновлено его неприязнью к иглам и крови. Боль, боязнь игл или крови, тревожность или определенные кожные заболевания могут помешать людям делать татуировки, даже если они хотят этого. Однако новая технология позволить решить эту проблему.

Татуировки постепенно темнеют в течение 48 часов Фото: CipherX

Сегодня CipherX предлагает свои революционные татуировки только в ограниченном количестве дизайнов, таких как сердечки, звездочки и смайлики, которые помещаются в рамку размером 15 миллиметров. Отметим, что пользователи могут приобрети онлайн ваучер на дизайн, однако сдеать саму татуировку можно нанести на тело лишь на мероприятии CipherX. Сотрудники компании проверяют возраст клиентов, а также то, находятся ли они в трезвом состоянии. Компания также отказывается наносить свои безболезненные татуировки на пах, шею или лицо. Впрочем, в будущем разработчики планируют продавать свои татуировки онлайн для нанесения дома.

К слову, представители компании также заявляют, что в будущем их пластыри с иглами можно будет использовать для доставки вакцин и лекарств.

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