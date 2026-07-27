Без единого прокола иглой: разработана первая в мире безболезненная татуировка (фото)
Исследователи заявляют, что им удалось разработать первую в мире безболезненную татуировку, наносящую перманентные чернила без какого-либо дискомфорта.
Многие люди мечтают о татуировке, однако их пугает мысль об иглах и боли. Но британский стартап CipherX, похоже, только что решил эту проблему: ученые разработали первую в мире полностью безболезненную татуировку, которая наносит перманентные чернила без какого-либо дискомфорта, пишет Daily Mail.
По словам разработчиков, вместо использования традиционной тату-машинки для введения пигмента од кожу, новая технология подразумевает введение чернил с помощью умного одноразового пластыря. Каждый пластырь покрыт сотнями крошечных шипов, изготовленных из обычных чернил для татуировок на основе углерода в сочетании со специальным биополимером.
Когда пластырь соприкасается с кожей микроиглы вводятся в кожу и начинают разрушаться, оставляя крошечный пиксель чернил. Через 15 минут наклейку с иглами можно снять, чтобы открыть перманентную татуировку в виде "микроточек", которая будет медленно темнеть в течение следующих 48 часов.
Ученые отмечают, что в отличие от традиционной татуировки, новый метод позволяет нанести рисунок без боли, крови, а также почти не повреждает окружающие ткани. Отмечается, что каждый эскиз сегодня стоит около 65 долларов.
Отметим, что татуировки существуют уже тысячи лет, а некоторые из самых древних примеров датируются 5000 лет назад — рисунки были обнаружены на мумии Этци, найденной в Альпах. Любопытно, что за все это время методы нанесения чернил оставались неизменными, не считая изобретения электрической тату-машинки в 1891 году.
По словам соавтора исследования Фердинанда Коле, их с коллегами открытие было вдохновлено его неприязнью к иглам и крови. Боль, боязнь игл или крови, тревожность или определенные кожные заболевания могут помешать людям делать татуировки, даже если они хотят этого. Однако новая технология позволить решить эту проблему.
Сегодня CipherX предлагает свои революционные татуировки только в ограниченном количестве дизайнов, таких как сердечки, звездочки и смайлики, которые помещаются в рамку размером 15 миллиметров. Отметим, что пользователи могут приобрети онлайн ваучер на дизайн, однако сдеать саму татуировку можно нанести на тело лишь на мероприятии CipherX. Сотрудники компании проверяют возраст клиентов, а также то, находятся ли они в трезвом состоянии. Компания также отказывается наносить свои безболезненные татуировки на пах, шею или лицо. Впрочем, в будущем разработчики планируют продавать свои татуировки онлайн для нанесения дома.
К слову, представители компании также заявляют, что в будущем их пластыри с иглами можно будет использовать для доставки вакцин и лекарств.
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