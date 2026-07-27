Найден гениальный способ спасти почву от загрязнения: новый метод еще и более дешевый

Исследователи неожиданно нашли гениальный способ удаление «вечных химикатов» из загрязненной почвы — утверждается, что новый метод дешевле и эффективнее существующих.

Ежегодно миллионы сухих метрических тонн биоотходов — материала, остающегося после очистки муниципальных сточных вод — попадают в почву. Годами эти биоотходы продавались фермерам в качестве натуральной альтернативы нефтехимическим удобрениям. Однако исследования показывают, что это также создает масштабную проблему, так как большая часть этого осадка загрязнена ПФАС, или "вечными химикатами", пишет Science Alert.

По словам эколога Джейка Томпсона из Йельского университета, проблема "вечных химикатов" особенно затрагивает мелких фермеров, а также фермеров, занимающихся органическим земледелием, которые использовали удобрения с ПФАС до того, как о проблеме стало известно. В новом исследовании Томпсон с коллегами разработали новый метод очистки почвы, который не только устранит "вечные химикаты", но также, как утверждают авторы, является более дешевым.

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Отметим, что проблема "вечных химикатов" заключается в том, что они не разлагаются быстро: углеродно-фторная цепь в ядре этих молекул настолько прочна, что ПФАС, как ожидается, сохраняются в течение тысяч лет. Когда "вечные химикаты" попадают в почву, они накапливаются с годами, а затем могут проникать в грунтовые воды и поглощаться растениями. Далее ПФАС может циркулировать по пищевой цепи. По словам ученых, это вызывает беспокойство, поскольку все больше данных указывают на то, что воздействие "вечных химикатов" может оказаться вредным для жизни.

Науке не до конца известно, какое влияние ПФАС оказывают на здоровье людей, животных и экосистемы в целом. Однако лабораторные тесты и исследования на животных указывают на то, что "вечные химикаты", вероятно, играют роль в развитии рака, а также вызывают проблемы репродуктивных функций. Исследования на людях также выявили связь между ПФАС и возникновением некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, рассеянного склероза, а также проблем с фертильностью.

Увы, очистка почвы от ПФАС является непростой задачей, а также дорогостоящей. Впрочем, в новом исследовании ученые разработали новый эффективный способ очистки почвы от "вечных химикатов". Предварительные расчеты указывают на то, что очистка одного гектара обойдет примерно в 29 000 долларов. Кроме того, ожидается, что новый метод также улучшит состояние почвы, в то время как существующие методы, которые включают выемку и "сжигание" почвы, удаляют верхний слой почвы и выделяют большое количество углекислого газа.

Первый шаг нового метода предполагает внесение измельченной щелочной породы на загрязненные поля. В тестах команда использовала базальт, но ученые отмечают, что в качестве альтернативы также можно использовать известняк.

Растения, такие как конопля и многолетние злаки, известные своей способностью быстро накапливать PFOS, выращиваются в загрязненной почве, затем собираются и подвергаются пиролизу, в результате чего образуется биоуголь. Далее биоуголь повторно вносится в почу, что может служить для иммобилизации остаточных ПФАС, тем самым уменьшая их попадание в кормовые культуры.

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