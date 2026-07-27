Одной прогулки недостаточно: ученые рассказали, сколько раз в день нужно выгуливать собаку

Прогулка с собакой – это ежедневный ритуал для миллионов людей. Но как часто нужно выгуливать своего питомца? Ученые назвали точное количество прогулок в день, которые улучшат здоровье и настроение собаки.

Некоторые владельцы собак говорят, что их питомцу достаточно нескольких прогулок в день, другие же клянутся, что их любимцу хватает всего одной, пишет Daily Mail.

Эксперты решили поставить точку в этом споре, и у них плохие новости для тех, кто привык выгуливать свою собаку всего один раз в день.

По словам генерального директора Центра изучения поведения собак Николаса Додмана, владельцам собак нужно совершать “как минимум три коротки прогулки и еще две длинные”.

Такие ежедневные прогулки должны включаться в себя более длительные прогулки для поддержания физической формы, так и короткие для того, чтобы пес смог сходить в туалет и “развеять скуку”.

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“Спортивным породам собак нужна более длительная прогулка, скажем, от 4 до 8 км в середине дня и еще пара километров перед ужином”, - говорит Додман.

Но эксперты также подчеркивают, то такие правила необходимо корректировать в зависимости от породы животного, характера и его привычек. В целом, эксперты рекомендуют всем собакам хотя бы одну прогулку в день, но более частые выгулы могут улучить здоровье и настроение питомца.

“Прогулка не должна сводиться просто к преодолению километров или подсчету шагов – она также должна предоставлять собаке возможности взаимодействовать с окружающим миром таким образом, чтобы это было для нее значимо”, - говорит специалист по поведению собак из лондонской кинологической студии Walkies and Wagtails Паула О'Салливан.

Для большинства собак несколько коротких, но полезных прогулок часто оказываются более эффективными, чем одна длинная, особенно если эти прогулки позволяют собаке обнюхивать, исследовать и делать выбор.

Однако продолжительность прогулок и их содержание должны быть тщательно подобраны для конкретной собаки. Энергичным собакам, таким как малинуа или бордер-колли, необходимо выделять несколько часов в день на прогулки и игры. С другой стороны, таким собакам как таксы или мопсы, у которых короткие лапы и проблемы с суставами, длительные прогулки могут быть противопоказаны.

Щенки — еще одно важное исключение, и владельцам следует избегать чрезмерных физических нагрузок для молодых собак.

Что более важно, по мнению экспертов, так это то, чтобы прогулки были максимально увлекательными для собак, независимо от их породы.

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