Однієї прогулянки недостатньо: вчені розповіли, скільки разів на день потрібно вигулювати собаку

Прогулянка з собакою — це щоденний ритуал для мільйонів людей. Але як часто потрібно вигулювати свого улюбленця? Вчені визначили точну кількість прогулянок на день, які покращать здоров’я та настрій собаки.

Деякі власники собак кажуть, що їхньому улюбленцю достатньо кількох прогулянок на день, а інші ж запевняють, що їхньому улюбленцю вистачає лише однієї, пише Daily Mail.

Експерти вирішили покласти край цій суперечці, і у них є погані новини для тих, хто звик вигулювати свого собаку лише один раз на день.

За словами генерального директора Центру вивчення поведінки собак Ніколаса Додмана, власникам собак слід здійснювати "щонайменше три короткі прогулянки та ще дві довгі".

Такі щоденні прогулянки мають включати як більш тривалі прогулянки для підтримки фізичної форми, так і короткі — щоб собака міг справити свої потреби та "розвіяти нудьгу".

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"Спортивним породам собак потрібна триваліша прогулянка, скажімо, від 4 до 8 км у середині дня та ще кілька кілометрів перед вечерею", — каже Додман.

Однак експерти також наголошують, що такі правила слід коригувати з урахуванням породи тварини, її характеру та звичок. Загалом експерти рекомендують усім собакам хоча б одну прогулянку на день, але частіші прогулянки можуть покращити здоров’я та настрій улюбленця.

"Прогулянка не повинна зводитися лише до подолання кілометрів чи підрахунку кроків — вона також має надавати собаці можливість взаємодіяти з навколишнім світом так, щоб це було для неї значущим", — каже фахівець із поведінки собак із лондонської кінологічної студії Walkies and Wagtails Паула О’Салліван.

Для більшості собак кілька коротких, але корисних прогулянок часто виявляються ефективнішими, ніж одна довга, особливо якщо ці прогулянки дають собаці можливість обнюхувати, досліджувати та робити вибір.

Однак тривалість прогулянок та їхній зміст мають бути ретельно підібрані для конкретної собаки. Енергійним собакам, таким як малінуа чи бордер-колі, необхідно виділяти кілька годин на день на прогулянки та ігри. З іншого боку, таким собакам, як такси або мопси, у яких короткі лапи та проблеми із суглобами, тривалі прогулянки можуть бути протипоказані.

Цуценята — ще один важливий виняток, і власникам слід уникати надмірних фізичних навантажень для молодих собак.

На думку експертів, найважливіше — це те, щоб прогулянки були якомога цікавішими для собак, незалежно від їхньої породи.

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