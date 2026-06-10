Собаки теж діляться на правшів і шульг: учені розповіли, як це визначити

Нове дослідження показало, що праворукість або ліворукість притаманна не тільки людям, а й деяким собакам. Як виявилося, у найкращих друзів людини є улюблена лапа.

Такі переваги у собак не завжди так яскраво виражені як у людей, але все ж вони також схильні віддавати перевагу лівій або правій передній лапі. Це відбувається коли собаки намагаються маніпулювати предметами або підтримувати рівновагу, пише Daily Mail.

Дослідники вже давно знали про таку тенденцію, але вчені з Італії створили спеціальний тест, який допомагає з'ясувати, хто ваш собака — правша чи лівша?

Цей тест був названий "Дінінбурзьким опитувальником", за аналогією з "Единбурзьким опитувальником ліворукості" для людей. Тест складається з чотирьох різних завдань.

Перші два тести визначають, яку лапу собака зазвичай використовує, намагаючись дістати ласощі з різних укриттів. Тим часом, третє і четверте завдання вимірюють, яку лапу вихованець зазвичай використовує, коли йому потрібно зробити великий крок.

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У сукупності ці тести не тільки покажуть, шульга чи правша ваш собака, а й наскільки сильно він віддає перевагу тій чи іншій стороні.

"Наберіться терпіння. Не кожен собака з ентузіазмом виконує завдання, що вимагають використання лап, наприклад, тягнеться за їжею, і деяким собакам потрібно трохи більше часу, щоб включитися в процес. Це абсолютно нормально", — каже співавтор дослідження Севім Іспарта з Університету Барі.

"На відміну від людей, у яких спостерігається чітка латеральність на рівні популяції — приблизно 90% особин є правшами — у собак такої вираженої упередженості не спостерігалося", — додає другий співавтор дослідження Марчелло Сініскалькі з Університету Барі.

Проте собаки демонструють "переважні лапи" на індивідуальному рівні, тобто значна частина особин постійно вважає за краще використовувати або праву, або ліву лапу під час виконання певних завдань.

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