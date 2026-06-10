Собаки тоже делятся на правшей и левшей: ученые рассказали, как это определить

Новое исследование показало, что праворукость или леворукость присуща не только людям, но и некоторым собакам. Как оказалось, у лучших друзей человека есть предпочтительная лапа.

Такие предпочтения у собак не всегда так ярко выражены как у людей, но все же они также склонны отдавать предпочтение левой или правой передней лапе. Это происходит когда собаки пытаются манипулировать предметами или поддерживать равновесие, пишет Daily Mail.

Исследователи уже давно знали о такой тенденции, но ученые из Италии создали специальный тест, который помогает выяснить, кто ваша собака – правша или левша?

Этот тест был назван “Дининбургским опросником”, по аналогии с “Эдинбургским опросником леворукости” для людей. Тесть состоит из четырех разных заданий.

Первые два теста определяют, какую лапу собака обычно использует, пытаясь достать лакомства из различных укрытий. Тем временем, третье и четвертое задания измеряют, какую лапу питомец обычно использует, когда ему нужно сделать большой шаг.

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В совокупности эти тесты не только покажут, левша или правша ваша собака, но и насколько сильно она предпочитает ту или иную сторону.

“Наберитесь терпения. Не каждая собака с энтузиазмом выполняет задачи, требующие использования лап, например, тянется за едой, и некоторым собакам требуется немного больше времени, чтобы включиться в процесс. Это совершенно нормально”, - говорит соавтор исследования Севим Испарта из Университета Бари.

“В отличие от людей, у которых наблюдается четкая латеральность на уровне популяции — примерно 90% особей являются правшами — у собак такой выраженной предвзятости не наблюдалось”, - добавляет второй соавтор исследования Марчелло Синискальки из Университета Бари.

Тем не менее, собаки демонстрируют “предпочтительные лапы” на индивидуальном уровне, то есть значительная часть особей постоянно предпочитает использовать либо правую, либо левую лапу при выполнении определенных задач.

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