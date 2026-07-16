Собаки можуть стати наркоманами: до цього призводить лише одна іграшка

Нове дослідження показало, що собаки можуть настільки захоплюватися своїми улюбленими іграшками, що починають демонструвати поведінку, схожу на наркотичну залежність.

Попередні дослідження вже показали, що гра цуценят з іграшками може посилювати ті самі сигнали мозку, на які впливають дофамін, опіоїди та норадреналін. Таким чином, іграшки можуть викликати адиктивну поведінку у цуценят, зокрема нав’язливу концентрацію уваги, труднощі з відволіканням та підвищене збудження, пише Independent.

Автори дослідження, опублікованого в журналі The Royal Society Open Science, зазначають, що у деяких порід собак мотивація до гри може стати надмірною. Це може включати сильне бажання отримати іграшку, коли її немає поруч, підвищену збудливість, а також втрату самоконтролю.

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Щоб дослідити це явище, вчені проаналізували дані щодо понад 1600 собак. Вони виявили, що надто сильна прив’язаність до іграшок була пов’язана з такими рисами, як легка мотивація, труднощі з заспокоєнням та скорочення тривалості денного сну у цуценят.

Деякі собаки демонстрували наполегливі спроби дістати недоступну іграшку і не могли заспокоїтися протягом тривалого часу, коли іграшки не було поруч. Хоча така сильна мотивація може бути корисною, дослідники застерігають, що її надмірний рівень може негативно позначитися на добробуті тварин.

Коли їхня іграшка була недоступною, деякі собаки дуже зосереджувалися на спробах дістати її, навіть відмовляючись від їжі та не реагуючи на своїх господарів.

Згідно з дослідженням, такі тенденції частіше спостерігалися у порід, яких використовують для спорту або служби. За словами вчених, особливо високий рівень залежності від іграшок спостерігався у таких порід, як вівчарка.

Водночас, як зазначають дослідники, деякі породи виявляли менший ентузіазм до ігор з іграшками.

"У середньому найвищі показники були у вівчарок, за ними йшли тер’єри та ретривери", — пишуть вони.

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