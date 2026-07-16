Собаки могут становиться наркоманами: к этому приводит всего одна игрушка

Новое исследование показало, что собаки могут настолько увлекаться своими любимыми игрушками, что начинают демонстрировать поведение, похожее на наркотическую зависимость.

Предыдущие исследования уже показали, что игра щенков с игрушками может усиливать те же сигналы мозга, на которые оказывают влияние дофамин, опиоиды и норадреналин. Таким образом, игрушки могут вызывать аддиктивное поведение у щенков, включая навязчивую концентрацию внимания, трудности с отвлечением и повышенное возбуждение, пишет Independent.

Авторы исследования, опубликованного в журнале The Royal Society Open Science, пишут, что у некоторых пород собак мотивация к игре может стать чрезмерной. Это может включать сильное желание получить игрушку, когда ее нет рядом, повышенная возбуждаемость, а также потерю самоконтроля.

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Для изучения этого явления ученые проанализировали данные более чем 1600 собак. Они обнаружили, что очень сильная привязанность к игрушкам была связана с такими чертами, как легкость мотивации, трудности с успокоением и сокращение дневного сна у щенков.

Некоторые собаки демонстрировали настойчивые попытки получить доступ к недоступной игрушке и не могли расслабиться в течение длительного времени, когда игрушки не было рядом. Хотя такая сильная мотивация может быть полезной, исследователи предупреждают, что ее чрезмерный уровень может негативно сказаться на благополучии животных.

Когда их игрушка была недоступна, некоторые собаки сильно сосредотачивались на попытках получить к ней доступ, даже отказываясь от еды и не реагируя на своих хозяев.

Согласно исследованию, такие тенденции чаще проявлялись у пород, используемых для спорта или службы. По словам ученых, особенно высокий уровень зависимости от игрушек наблюдался у таких пород, как овчарка.

В то же время, некоторые породы, как отмечают исследователи, проявляли меньший энтузиазм к играм с игрушками.

“В среднем самые высокие показатели были у овчарок, за ними следовали терьеры и ретриверы”, — пишут они.

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