Создание первой в мире фермы по выращиванию осьминогов обернулось провалом: почему все рухнуло

Эксперты заявляют, что планы по созданию первой в мире «мегафермы» по выращиванию осьминогов были отменены после многолетней критики.

Многонациональная компания по производству морепродуктов Nueva Pescanova планировала построить гигантский комплекс, предназначенный для выращивания осьминогов. Планировалось, что гигантская форма будет возведена вдоль причала Лас-Пальмаса на Канарских островах в Испании, пишет IFLScience.

Теперь представители компании заявили, что планы по строительству первой в истории фермы по выращиванию осьминогов обернулись провалом — причиной стало несколько причин, в том числе и многолетняя критика.

Ожидалось, что новаторская ферма будет выращивать до 1 миллиона осьминогов в год, занимаясь всеми этапами жизни головоногих: от рождения и созревания до убоя и переработки. Отмечается, что представители компании отозвали свою заявку на концессию порта. Среди причин такого решения: значительное продление административных сроков и неопределенность в отношении завершения экологических и отраслевых процедур.

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Однако эксперты предупреждают, что ситуация глубже. Помимо этих логистических проблем, вопрос разведения осьминогов сопряжен с этическими и экологическими трудностями. Последние несколько лет ученые и зоозащитники выступали против проекта, критикуя его как негуманный, неустойчивый и потенциально разрушительный для окружающей среды.

По словам ученых, количество рыбы, необходимо для кормления осьминогов, должно составить около 28 000 тонн или 2,1 миллиарда выловленной в дикой природе рыбы в первый год. Это может быть хорошо для рыболовной отрасли, однако, вероятно, нанесет ущерб биоразнообразия и экосистем. Исследователи также опасались, что в плотно заполненных резервуарах с осьминогами могут возникать вспышки заболеваний. Это повлечет массовое использование антибиотиков, что, как считается, лишь усугубит более широкую проблему устойчивости к противомикробным препаратам и супербактерий.

Зоозащитники также отмечают, что осьминоги — невероятно умные существа, способные испытывать боль, а, возможно, даже эмоции. Все это, по мнению ученых, делает стесненные условия коммерческой фермы особенно тревожными с точки зрения благополучия животных.

К слову, в 2021 году Великобритания стала первой страной в мире, признавшей осьминогов и кальмаров разумными существами. И все же, в ряде других стран, включая Австралию, Чили, Японию, Мексику и Испанию, уже существуют небольшие фермы по разведению осьминогов, и некоторые из них инвестируют в исследования для их масштабирования.

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