Створення першої у світі ферми з вирощування восьминогів закінчилося провалом: чому все пішло нанівець

Експерти заявляють, що плани щодо створення першої у світі "мегаферми" з вирощування восьминогів були скасовані після багаторічної критики.

Багатонаціональна компанія з виробництва морепродуктів Nueva Pescanova планувала побудувати гігантський комплекс, призначений для вирощування восьминогів. Планувалося, що гігантська споруда буде зведена вздовж причалу Лас-Пальмас на Канарських островах в Іспанії, пише IFLScience.

Тепер представники компанії заявили, що плани щодо будівництва першої в історії ферми з вирощування восьминогів зазнали невдачі — причиною стало кілька факторів, зокрема й багаторічна критика.

Очікувалося, що інноваційна ферма вирощуватиме до 1 мільйона восьминогів на рік, забезпечуючи всі етапи життя головоногих: від народження та дозрівання до забою та переробки. Зазначається, що представники компанії відкликали свою заявку на концесію порту. Серед причин такого рішення — значне продовження адміністративних термінів та невизначеність щодо завершення екологічних і галузевих процедур.

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Однак експерти застерігають, що ситуація є набагато складнішою. Окрім цих логістичних проблем, питання розведення восьминогів пов’язане з етичними та екологічними труднощами. Останні кілька років вчені та захисники тварин виступали проти цього проєкту, критикуючи його як негуманний, несталий та потенційно руйнівний для навколишнього середовища.

За словами вчених, кількість риби, необхідна для годування восьминогів, має становити близько 28 000 тонн або 2,1 мільярда рибин, виловлених у дикій природі, у перший рік. Це може бути корисно для рибальської галузі, однак, ймовірно, завдасть шкоди біорізноманіттю та екосистемам. Дослідники також побоювалися, що в щільно заповнених резервуарах з восьминогами можуть виникати спалахи захворювань. Це спричинить масове використання антибіотиків, що, як вважається, лише поглибить більш загальну проблему стійкості до протимікробних препаратів та супербактерій.

Захисники тварин також зазначають, що восьминоги — надзвичайно розумні істоти, здатні відчувати біль, а, можливо, навіть емоції. Все це, на думку вчених, робить тісні умови комерційної ферми особливо тривожними з точки зору добробуту тварин.

До речі, у 2021 році Велика Британія стала першою країною у світі, яка визнала восьминогів і кальмарів розумними істотами. І все ж у низці інших країн, зокрема в Австралії, Чилі, Японії, Мексиці та Іспанії, вже існують невеликі ферми з розведення восьминогів, і деякі з них інвестують у дослідження з метою розширення їхньої діяльності.

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