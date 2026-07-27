Величезний монстр оселився поблизу популярного курорту: щупальця гіганта удвічі довші за автобус

Дослідники зафіксували появу однієї з найбільших медуз у світі біля узбережжя популярного курорту.

Один із найбільших видів медуз на планеті, медуза "левова грива" (Cyanea capillata), несподівано оселилася біля узбережжя популярного курорту. Дослідники попереджають, що зустріч із гігантською медузою може виявитися досить болючою, пише Popular Science.

Відомо, що розмір дзвона цих безхребетних може сягати близько метра, тоді як довжина щупалець може перевищувати 30 метрів. На жаль, поява монстра біля узбережжя популярного курорту становить загрозу для відпочивальників, оскільки укуси цих медуз надзвичайно отруйні. Вчені зазначають, що за весь час спостережень було зафіксовано не так багато летальних випадків зіткнення з медузою "левова грива", і все ж відпочивальників закликають бути обережними.

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Як правило, медузи "левова грива" мешкають у відкритих океанічних системах, у районах Тихого, Атлантичного та Північного Льодовитого океанів, а також у Балтійському та Північному морях. Однак з незрозумілих причин гігантські медузи несподівано оселилися у водах Массачусетсу.

За словами вчених, медузи пересуваються, дрейфуючи у воді, а не плаваючи. Тому вважається, що поєднання океанських течій та вітру могло спричинити таке значне збільшення їхньої чисельності у штаті Массачусетс.

Дослідники зазначають, що наразі біля берегів Кейп-Коду спостерігається надзвичайно велика кількість гігантських медуз. Зазвичай медузи "левова грива" спостерігаються з кінця весни до літа, але цього року повідомлення про них почали надходити в травні, а до середини червня було зафіксовано надзвичайно високу щільність.

Зазначимо, що подібні спалахи спостерігалися й раніше, наприклад, у 2020 році. Експерти не мають певності, але вважають, що такі чинники, як температура води та наявність джерел їжі, можуть сприяти цьому зростанню.

Експерти також нагадують, що відпочивальникам слід уникати дотиків до медуз. Загалом людям радять триматися подалі від цих "монстрів", оскільки їхні щупальця важко помітити у воді. У разі укусу людям радять промити місце укусу теплою водою та видалити щупальця пінцетом. Для полегшення болю також радять використовувати оцет.

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