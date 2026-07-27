Огромный монстр обосновался у популярного курорта: щупальца гиганта в два раза больше автобуса

Исследователи зафиксировали появление одной из крупнейших медуз в мире у побережья популярного курорта.

Один из крупнейших видов медуз на планете, медуза "львиная грива" (Cyanea capillata) неожиданно обосновалась у побережья популярного курорта. Исследователи предупреждают, что встреча с с гигантской медузой может оказаться весьма болезненной, пишет Popular Science.

Известно, что размер колокола этих беспозвоночных может достигать около метра, в то время как длина щупалец может превышать 30 метров. Увы, появление монстра у побережья популярного курорта угрожает отдыхающим, поскольку укусы эти медуз невероятно ядовиты. Ученые отмечают, что за все время наблюдений было зафиксировано не так много летальных встреч с медузой "львиная грива", и все же отдыхающих призывают быть осторожными.

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Как правило, медузы "львиная грива" обитают в открытых океанических системах, в районах Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов, а также в Балтийском и Северном море. Однако по непонятной причине гигантские медузы неожиданно обосновались в водах Массачусетса.

По словам ученых, медузы передвигаются, дрейфуя в воде, не не плавая. Поэтому считается, что сочетание океанских течений и ветра могло привести к такому значительному увеличению их численности в штате Массачусетс.

Исследователи отмечают, что в настоящее время у берегов Кейп-Кода наблюдается необычно большое количество гигантских медуз. Обычно медузы "львиная грива" наблюдаются с конца весны до лета, но в этом году сообщения о них начали поступать в мае, а к середине июня была отмечена исключительно высокая плотность.

Отметим, что подобные вспышки наблюдались и в прошлом, например, в 2020 году. Эксперты не знают наверняка, но считают, что такие факторы, как температура воды и наличие источников пищи, могут способствовать этому увеличению.

Эксперты также напоминают, что отдыхающим стоит избегать прикосновений к медузам. В целом, людям советуют держаться подальше от монстров, поскольку их щупальца трудно заметить в воде. В случае укуса людям советуют промыть место укуса теплой водой и удалить щупальца пинцетом. Для облегчения боли также советуют использовать уксус.

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