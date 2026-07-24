Будто прибыли с другой планеты: как кашалоты неподвижно зависают в океане во время сна

Исследователи раскрыли секрет того, как кашалотам удается поддерживать нейтральную плавучесть во время сна.

Океан покрывает большую часть планеты и является домом для крупнейших животных в мире — китов. Эти животные удивляют ученых не только своими размерами, но также и поведением: например, кашалоты неподвижно зависают в толще воды во время сна. Но как им это удается? Ученые раскрыли этот секрет, пишет IFLScience.

Неподвижно висящие в бескрайней синеве океана, спящие кашалоты выглядят так, будто прибыли с другой планеты. И теперь ученые поняли, как им это удается. Предыдущие исследования дельфинов и морских свиней показали, что некоторые китообразные — группа, в которую входят киты и дельфины — спят, используя только одно полушарие мозга за раз, что известно как однополушарный сон. Это позволяет им продолжать двигаться и дышать под водой.

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О том, как спят разные виды китов известно немногое. Ранее ученые заметили, что некоторые из морских гигантов буквально замирают, дрейфуя, однако привычка кашалота спать вертикально, направив голову к поверхности, уникальна.

По словам профессора Патрика Миллера из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, такое поведение кашалотов это связано с необычной формой их голов. Отметим, что кашалоты получили свое название из-за большого количества спермацетового масла, расположенного в их голове. Поскольку это масло менее плотное, чем в других частях тела, это заставляет кашалотов пассивно поворачиваться вертикально в толще воды головой вверх — именно это и наблюдается, когда кита спят.

Известно, что кашалоты способны неподвижно висеть в воде до 20 минут за раз во время этих погружений. Но мало что известно о том, как им это удается. В новом исследовании ученые попутались выяснить, как им это удается.

Из-за того, насколько неподвижны и не реагируют кашалоты во время этих погружений в состоянии покоя, ученые считают, что киты спят, задействуя оба полушария мозга одновременно. Но такой сон создает проблему. Даже если кит лишь немного поднимается в толще воды, воздух в его легких будет расширяться по мере снижения давления. Это заставляет его немного подняться, создавая своего рода петлю обратной связи, которая подтолкнет его к поверхности.

Как же киты предотвращают это? В новом исследовании ученые прикрепили присоски к бокам 42 кашалотов, обитающих у норвежского побережья. В результате им удалось записать не только движения китообразных, но и издаваемые ими звуки. Метки фиксировали положение китов в воде, когда они поднимались и опускались, а также звук выпускаемых ими газов через дыхательные отверстия.

Результаты указывают на то, что во время сна кашалоты выпускают газы до 11 раз за погружение — это позволяет им поддерживать нейтральную плавучесть. Простыми словами двигаясь к поверхности, они "довольно регулярно" выпускают небольшое количество воздуха, что позволяет им снова опуститься.

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