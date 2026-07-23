Астероид, уничтоживший динозавров, сделал тунца огромным: действительно ли это так

Ранее ученые предполагали, что древние родственники тунца стали теплокровными и начали сильно расти, заняв нишу, которую ранее занимали крупные меловые рыбы, вымершие после падения астероида.

Океана покрывает большую часть планеты и является домом для невероятного количества видов, и некоторые из них не перестают удивлять ученых. Одним из таких видов являются тунцы — поистине необычная рыба, достигающая огромных размеров и обладающая теплокровностью, пишет IFLScience.

Но почему тунцы стали такими огромными и теплокровными? Теплокровность, или эндотермия, редко встречается среди 33 000 видов рыб, но тунец относится к избранным, способным удерживать тепло, вырабатываемое мышцами. Это, по словам ученых, повышает эффективность рыб и позволяет им поддерживать высокую крейсерскую скорость на огромных расстояниях.

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Известно, что тунец принадлежит к семейству Scombridae — хищные рыбы, которые начали появляться примерно в одно время с динозавры, и составляют около половины всех эндотермных лучеперых рыб. Ранее предполагалось, что древние родственники этих рыб стали теплокровными и начали расти до невероятных размеров, заняв экологические ниши, освободившиеся после того, как астероид, погубивший динозавров, уничтожил и крупных меловых рыб и морских рептилий.

Однако теперь новое исследование показывает, что в этой истории не сходится хронология. Более того, Чейз Браунштейн из Йельского университета утверждает, что эта давняя теория также является случаем ошибочного приписывания простых причин эволюции сложных признаков.

В новом исследовании ученые получили данные о генетической последовательности 50 видов семейства скумбриевых и использовали их вместе с данными палеонтологической летописи для построения генеалогического древа эволюции тунца и его родственников, включая скумбрию и бонито. Команда отмечает, что в некотором случае, результаты исследования согласуются с представлениями других ученых, которые относят происхождение скумбриевых примерно к 68 миллионам лет назад, ближе к концу мелового периода.

Новые данные показывают, что вместо быстрой диверсификации и развития таких признаков, как эндотермия и огромные размеры, диверсификация семейства происходила в течение длительного периода, охватывающего следующие 40 миллионов лет.

Теперь ученые предполагают, что эндометрия независимо развивалась трижды в линиях скумбриевых. Причем по крайней мере два из этих событий произошли через 10-15 миллионов лет после падения астероида. Исследователи также обнаружили, что увеличение размеров тела у скумбриевых, по-видимому, происходило спорадически в течение последних 50 миллионов лет. При этом тунец достиг своих гигантских размеров только за последние 10 миллионов лет.

Таким образом, ученые пришли к выводу. Что эволюция больших размеров тунца и го теплокровности была отделена друг от друга, а также от падения астероида, погубившего динозавров.

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