Косатки разносят вдребезги гигантскую рыбу в океане: с какой скоростью хищник врезается в добычу

Исследователи заворожены тем, с какой скоростью косатки врезаются в гигантских солнечных окуней в океане — рыба буквально разлетается на куски.

Косатки (Orcinus orca) — хищники высшего порядка, которые уже известны своими сложными и эффективными стратегиями охоты: от создания волн для смывания тюленей с льдин до хирургического удаления сочной печени у грозных белых акул, пишет Science Alert.

Теперь ученые зафиксировали, что в Калифорнийском заливе косатки используют свою мощную силу и хитрость для нового странного занятия: хищники развивают невероятную скорость, а затем врезаются в гигантских солнечных окуней, разбивая их вдребезги.

По словам морского биолога Эрика Игуэра Риваса из Conexiones Terramar, он впервые стал свидетелем такого поведения в декабре 2021 года. Еще тогда ученый понял, что стал свидетелем чего-то крайне необычного из-за масштаба взрыва тканей.

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Первое событие было зафиксировано 29 июля 2024 года Фото: Frontiers in Ethology

Любопытно, что такое поведение не было единичным случаем. С тех пор подобное поведение было задокументировано как минимум еще дважды, в 2024 и 2025 годах, что позволило ученым детально его проанализировать.

В результате ученым удалось раскрыть высоко скоординированную схему, которая порождает больше вопросов, чем дает ответов — ученые не могли понять, какого эффекта пытаются достичь косатки. По словам ученых, встречи косаток развивались по одному и тому же сценарию: стая косаток приближается к острохвостой рыбе-луне (Masturus lanceolatus), или солнечной рыбе, которая просто отдыхает в океане. Один из хищников хватает солнечного окуня, обездвиживая его, а другая косатка отплывает, чтобы набрать скорость и врезается в гигантскую рыбу, разрывая ее на куски. В одном из случаев ученые также наблюдали, как одна молодая косатка поедала куски лунной рыбы.

Еще более странным кажется то, что невероятный удар вовсе не убивает рыбу-луну. Изначально, взглянув на ситуацию, кажется, что рыба попросту не сможет пережить такого столкновения. Однако более подробный анализ показал, что на самом деле рыба-луна была мертва еще до удара — ее богатые питательными веществами внутренние органы были удалены еще до удара. В результате, ученые пришли к выводу, что удар, вероятно, используется для того, чтобы разбить добычу на куски размером с укус.

Но зачем тратить столько энергии на измельчение уже мертвой добычи? Частично ответ может заключаться в своеобразном строении острохвостой рыбы-луны. Известно, что солнечные окуни — легкая добыча, поскольку луны медлительны и крупны, и не представляют опасности для косаток. Но их тела чрезвычайно трудно разорвать.

Дело в том, что кожу рыбы-солнца попросту невозможно разорвать, поскольку это невероятно плотный, пропитанный водой щит из коллагена. Таким образом, вместо того чтобы использовать натяжение для разрыва, косатки используют огромную кинетическую энергию.

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