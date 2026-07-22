Пауза в таянии морского льда в Арктике официально закончилась: потеря льда ускорилась в разы

Исследования показывают, что уровень морского льда в Арктике упал до рекордно низкого уровня — ученые пришли к выводу, что пауза в таянии ледяного покрова официально окончена.

В течение последних двух десятилетий сокращение морского льда в Арктике происходило медленно. Однако новые спутниковые наблюдения, проведенные учеными из Университета Саутгемптона, показывают, что эта пауза в потере льда официально закончилась, пишет Daily Mail.

Данные указывают на то, что в 2025 и 2026 годах уровень зимнего морского льда резко снизился — это свидетельствует о возвращении 20-летней тенденции к значительному снижению. По словам ведущего автора исследования, доктора Дуо Чана, это резкое падение меняет понимание недавних изменений зимнего морского льда в Арктике.

По словам ученых, то, что в начале 2020-х годов выглядело как пауза, теперь, вероятно, было лишь временным замедлением в рамках долгосрочного снижения, связанного с глобальным потеплением Земли.

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Особенно тревожным кажется тот факт, что сокращение площади арктического морского льда влечет за собой серьезные последствия. В том числе речь идет о повышении глобального уровня моря, более экстремальных зимах и снижении выживаемости арктической дикой природы.

Новый анализ показывает, что с 2024 по 2025 году площадь арктического морского льда в пиковый зимний период, с февраля по март, сократилась на 5,8%. Этот показатель стал самым большим ежегодным зимним сокращением за всю историю спутниковых наблюдений, начавшихся в 1978 году.

В то же время, в нынешнем году площадь морского льда немного восстановилась, но осталась второй самой низкой за всю историю наблюдений. Низкие показатели площади зимнего морского льда в 2025 и 2026 годах явно показывают, что сокращение площади арктического морского льда не прекратилось — оно все еще продолжается в условиях потепления климата.

Отметим, ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) ранее предупреждал, что потеря арктического льда будет иметь последствия почти для всех на Земле. Поскольку этот покров отражает тепло обратно в космос, его потеря может спровоцировать еще более интенсивные волны жары по всему земному шару. При этом зимы, вероятно, станут более суровыми.

Потеря морского льда также может привести к глобальному повышению уровня моря, нестабильности продовольственного снабжения и более опасным судоходным маршрутам. Ученые также полагают, что потеря антарктического морского покрова может иметь катастрофические последствия для животных, обитающих в Арктике.

Простыми словами, по мере сокращения морского льда морским животным, полагающимся на него, придется либо адаптироваться к новым условиям, либо погибнуть. Отметим, что последствия уже видны для белых медведей, моржей, арктических лисиц, полярных сов, северных оленей и многих других видов.

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