Пауза у таненні морського льоду в Арктиці офіційно закінчилася: темпи втрати льоду прискорилися у кілька разів

Дослідження показують, що рівень морського льоду в Арктиці впав до рекордно низького рівня — вчені дійшли висновку, що пауза у таненні льодового покриву офіційно закінчилася.

Протягом останніх двох десятиліть скорочення морського льоду в Арктиці відбувалося повільно. Однак нові супутникові спостереження, проведені вченими з Університету Саутгемптона, показують, що ця пауза у втраті льоду офіційно закінчилася, пише Daily Mail.

Дані вказують на те, що у 2025 та 2026 роках рівень зимового морського льоду різко знизився — це свідчить про повернення 20-річної тенденції до значного зниження. За словами провідного автора дослідження, доктора Дуо Чана, це різке падіння змінює розуміння недавніх змін зимового морського льоду в Арктиці.

За словами вчених, те, що на початку 2020-х років виглядало як пауза, тепер, ймовірно, було лише тимчасовим уповільненням у рамках довгострокового зниження, пов’язаного з глобальним потеплінням Землі.

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Особливо тривожним видається той факт, що скорочення площі арктичного морського льоду спричиняє серйозні наслідки. Зокрема, йдеться про підвищення глобального рівня моря, більш екстремальні зими та зниження виживаності арктичної дикої природи.

Новий аналіз показує, що з 2024 по 2025 рік площа арктичного морського льоду в піковий зимовий період, з лютого по березень, скоротилася на 5,8%. Цей показник став найбільшим щорічним зимовим скороченням за всю історію супутникових спостережень, що розпочалися у 1978 році.

Водночас цього року площа морського льоду дещо відновилася, але залишилася другою найнижчою за всю історію спостережень. Низькі показники площі зимового морського льоду в 2025 та 2026 роках чітко свідчать, що скорочення площі арктичного морського льоду не припинилося — воно все ще триває в умовах потепління клімату.

Зазначимо, що раніше Всесвітній фонд дикої природи (WWF) попереджав, що втрата арктичного льоду матиме наслідки майже для всіх на Землі. Оскільки цей покрив відбиває тепло назад у космос, його втрата може спровокувати ще інтенсивніші хвилі спеки по всьому земній кулі. При цьому зими, ймовірно, стануть суворішими.

Втрата морського льоду також може призвести до глобального підвищення рівня моря, нестабільності продовольчого забезпечення та збільшення небезпеки на судноплавних маршрутах. Вчені також вважають, що втрата антарктичного морського покриву може мати катастрофічні наслідки для тварин, що мешкають в Арктиці.

Простіше кажучи, у міру скорочення морського льоду морським тваринам, які залежать від нього, доведеться або пристосуватися до нових умов, або загинути. Зазначимо, що наслідки вже помітні для білих ведмедів, моржів, арктичних лисиць, полярних сов, північних оленів та багатьох інших видів.

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