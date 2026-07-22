Найгірше ще попереду: екстремальна спека у світі триватиме до початку 2027 року

Дослідники зазначають, що супер-Ель-Ніньйо невпинно набирає обертів — моделі показують, що ця жахлива кліматична ситуація триватиме аж до початку 2027 року.

Останні кілька місяців вчені попереджають про зародження в тропічній частині Тихого океану надзвичайно сильного Ель-Ніньйо, масштаби якого вчені навіть порівняли з Годзіллою. Тепер вчені оприлюднили оновлену інформацію про супер-Ель-Ніньйо — жахлива кліматична ситуація "розвивається", пише Daily Mail.

Нові дані свідчать, що умови Ель-Ніньйо посилюються в тропічній частині Тихого океану, при цьому температура поверхні моря демонструє стійку тенденцію до зростання. Це відкриття зробили вчені з Колумбійського університету: з квітня по червень температура поверхні моря в цьому регіоні була приблизно на 0,98 °C вищою за середню. До червня вона зросла до 1,55 °C вище середнього, а 15 липня піднялася ще вище, досягнувши 2,1 °C вище середнього.

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Ще більш тривожним є те, що умови, які спостерігаються в Тихому океані, свідчать про те, що явище Ель-Ніньйо продовжує посилюватися — це вказує на те, що воно, ймовірно, може перерости в надзвичайно сильне Ель-Ніньйо.

Дослідники також заявили, що, на жаль, найгірше ще попереду. Новий аналіз передбачає подальше посилення явищ Ель-Ніньйо протягом 2026 року; ймовірно, вони також можуть тривати до початку 2027 року.

У ході дослідження вчені проаналізували як океанічні, так і атмосферні індикатори Ель-Ніньйо. Прогнози свідчать, що ймовірність збереження Ель-Ніньйо до березня становить 100 %, а ймовірність збереження кліматичної ситуації до травня — 94 %.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, цього літа очікуються температури, вищі за норму — потепління спостерігатиметься майже на всій земній кулі. Найбільш екстремальна спека, згідно з прогнозами, очікується на півдні та заході Північної Америки, у Центральній Америці, Карибському басейні, Європі, Північній Африці та більшій частині Азії. Втім, найбільше потепління, ймовірно, відбудеться в північній частині Південної Америки, тоді як у Південній Африці прогнозуються повсюдні температури вище норми. Очікується, що умови Ель-Ніньйо, ймовірно, можуть призвести до холодної та вологої зими у Великій Британії.

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