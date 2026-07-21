Протягом 60 років регіон біля узбережжя Західної Африки вважався мертвим: виявилося, що там вирувало життя

Через понад 60 років вчені несподівано виявили, що підводний кораловий риф, який вважався мертвим, був живим і процвітав біля берегів Беніну.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості живих істот, зокрема й коралових рифів. Коралові рифи, як правило, асоціюються з прекрасними тропічними островами та мілководдям, що кишить рибою, але існують і інші види рифів, розташовані на великих глибинах, пише IFLScience.

Такі коралові рифи відомі як мезофотичні коралові екосистеми, і одна з них розташована біля берегів Беніну. Раніше цей риф вважався мертвим, але тепер, через понад 60 років, вчені виявили, що ця місцевість сповнена життя.

Відомо, що мезофотичні коралові екосистеми розташовані на межі між зоною проникнення світла крізь хвилі та зоною, де температура океану починає знижуватися. Простіше кажучи, вони розташовані глибше в океані, ніж більшість типових коралових рифів, у перехідній зоні між мілководдям і глибоким океаном.

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На жаль, попри екологічну важливість, ці райони історично були малодослідженими. Це особливо актуально для вод Гвінейської затоки біля узбережжя Західної Африки. Один із таких глибоководних рифів розташований біля узбережжя Беніну і вперше був виявлений у 1960-х роках. Тоді на глибині від 52 до 56 метрів було виявлено процвітаюче коралове співтовариство. З того часу вважалося, що ці рифи загинули, але тепер вчені виявили, що це не так.

За словами головного автора дослідження Жерара Зінзіндоуе з Інституту геологічних та океанологічних досліджень Беніну, він разом із колегами використовував гідролокатор і помітив на ньому ознаки рифів. Результати свідчать про здорову коралову екосистему, що складається переважно з восьмипроменевих коралів, які утворюють кораловий сад.

Команда також виявила, що в цьому регіоні мешкають такі види, як гвінейський ангел (Holacanthus africanus), чорносмугаста солдатська риба (Myripristis jacobus) та золотистий африканський луціан (Lutjanus fulgens).

Вчені вважають, що їм вдалося виявити лише невелику частину цього процвітаючого регіону. Швидше за все, це свідчить про те, як мало ми досі знаємо про прибережні райони Західної Африки та інші регіони.

Крім того, результати нового дослідження є першим свідченням існування живого мезофотичного коралового угруповання біля узбережжя Беніну через понад 60 років після його першого виявлення.

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