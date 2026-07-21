Світу слід підготуватися до історичної катастрофи: мільйони людей у небезпеці

Вчені попереджають, що серія потужних землетрусів уздовж Тихоокеанського вогняного кільця спричинила ланцюгову реакцію, яка незабаром може призвести до історичної катастрофи.

Серія потужних землетрусів уздовж Тихоокеанського вогняного кільця викликала ланцюгову реакцію — вважається, що незабаром це може призвести до історичної катастрофи. Геофізики стверджують, що існують явні попереджувальні ознаки того, що ті самі мегаземлетруси, які обрушилися на Азію в останні роки, зсуваються вздовж Тихоокеанської плити, оскільки гігантська тектонічна структура намагається врівноважити себе, пише Daily Mail.

За словами геофізика Стефана Бернса, така ситуація підвищує ймовірність масштабної сейсмічної події в Каліфорнії, Орегоні, Вашингтоні, а також на Алясці. Очікується, що руйнівний розрив відбудеться протягом наступних чотирьох років.

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Спостереження показують, що в Каліфорнії спостерігається 35-річний цикл високої сейсмічної активності. Останній такий період припав на 80-ті та 90-ті роки. Дані вже зафіксували землетрус у Напі в 2014 році, у Ріджкресті в 2019 році, в Укаї-Віллітсі у 2026 році — тепер вчені вважають, що на великий землетрус у Каліфорнії варто очікувати до 2030 року.

Нещодавно на американській стороні Тихоокеанського вогняного кільця сталися два потужні землетруси:

16 липня — землетрус магнітудою 5,2 вздовж кордону Аляски з Канадою;

17 липня — потужний землетрус магнітудою 7,3 біля узбережжя Чіапаса, Мексика.

Зазначимо, що за останній рік на західній стороні Тихоокеанського вогняного кільця було зареєстровано 12 землетрусів магнітудою понад 7 — у Росії, Японії, Індонезії та на Філіппінах.

Тихоокеанське вогняне кільце простягається на понад 40 000 кілометрів і оперізує Тихий океан. Це місце, як відомо, є домівкою для 75 % діючих вулканів світу і часто зазнає землетрусів у Південно-Східній Азії, Японії, Росії та на Алеутських островах Аляски.

За словами Бернса, сьогодні в Каліфорнії спостерігаються явні тривожні сигнали, особливо в районі розлому Гарлок неподалік від Лос-Анджелеса, де нещодавній землетрус стався безпосередньо в місці його з'єднання з сумнозвісним розломом Сан-Андреас.

Експерти вважають, що цей землетрус викликає занепокоєння, оскільки розлом Гарлок вважається основним пунктом передачі напружень у Південній Каліфорнії. Передбачається, що регіон активно сигналізує про те, що готується до великого розриву вздовж системи розломів Сан-Андреас. Більше того, припускається, що кілька великомасштабних змін усередині Землі можуть сприяти нещодавньому зростанню сейсмічної активності вздовж Тихоокеанського вогняного кільця.

До речі, Бернс також висунув теорію, що Сонце, ймовірно, також відіграє важливу роль у виникненні підземних поштовхів. Коли відбувається сонячний спалах, він заряджає іоносферу. Ви створюєте ефект притягання та відштовхування за допомогою плазми й генеруєте ці електричні струми в надрах Землі

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