Миру стоит подготовиться к исторической катастрофе: миллионы людей в опасности

Ученые предупреждают, что серия крупных землетрясений вдоль Тихоокеанского огненного кольца вызвала цепную реакцию, которая вскоре может привести к исторической катастрофе.

Серия крупных землетрясений вдоль Тихоокеанского огненного кольца вызвала цепную реакцию — считается, что вскоре это может привести к исторической катастрофе. Геофизики утверждают, что существуют явные предупреждающие признаки того, что те же мегаземлетрясения, которые обрушились на Азию в последние годы, смещаются вдоль Тихоокеанской плиты, поскольку гигантская тектоническая структура пытается уравновесить себя, пишет Daily Mail.

По словам геофизика Стефана Бернса, такая ситуация увеличивает вероятность масштабного сейсмического события в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне, а также на Аляске. Ожидается, что разрушительный разрыв произойдет в течение следующих четырех лет.

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Наблюдения показывают, что в Калифорнии наблюдается 35-летний ритм большой сейсмической активности. Последний такой период был в 80-х и 90-х годах. Данные уже зафиксировали землетрясение в Напе в 2014 году, в Риджкресте в 2019 году, в Укайе-Уиллитсе в 2026 году — теперь ученые считают, что крупного землетрясения в Калифорнии стоит ожидать до 2030 года.

Недавно на американской стороне Тихоокеанского огненного кольца произошло два крупных землетрясения:

16 июля магнитудой 5,2 вдоль границы Аляски с Канадой;

17 июля — мощное землетрясение магнитудой 7,3 у побережья Чьяпаса, Мексика.

Отметим, что за последний год на западной стороне Тихоокеанского огненного кольца было зарегистрировано 12 землетрясений магнитудой более 7 — в России, Японии, Индонезии и на Филиппинах.

Тихоокеанское огненное кольцо простирается на более чем 40 000 километров и опоясывает Тихий океан. Это место, как известно, является домом для 75% действующих вулканов мира и часто подвергается землетрясениям в Юго-Восточной Азии, Японии, России и на Алеутских островах Аляски.

По словам Бернса, сегодня в Калифорнии наблюдаются явные тревожные сигналы, особенно в районе разлома Гарлок недалеко от Лос-Анджелеса, где недавнее землетрясение произошло непосредственно в месте его соединения с печально известным разломом Сан-Андреас.

Эксперты считают, что это землетрясение вызывает беспокойство, поскольку разлом Гарлок считается основным пунктом передачи напряжений в Южной Калифорнии. Предполагается, что регион активно сигнализирует, что готовится к крупному разрыву вдоль системы разломов Сан-Андреас. Более того, предполагается, что несколько крупномасштабных изменений внутри Земли могут способствовать недавнему увеличению сейсмической активности вдоль Тихоокеанского огненного кольца.

К слову, Бернс также выдвинул теорию, что Солнце, вероятно, также играет важную роль в возникновении подземных толчков. Когда происходит солнечная вспышка, она заряжает ионосферу. Вы создаете эффект притяжения и отталкивания с помощью плазмы и генерируете эти электрические токи в недрах Земли

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