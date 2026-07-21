В Англии обнаружили редкую мозаику: она является частью римской виллы (фото)

Археологи в Англии раскопали римскую мозаику, которая веками оставалась погребённой под полем фермера в Девоне. Находка является частью римской виллы вблизи Сампфорд-Певерелл — места, которое впервые было идентифицировано несколько лет назад.

Эксперты охарактеризовали эти раскопки как одну из важнейших археологических находок римской эпохи, когда-либо обнаруженных в Девоне, поскольку римские виллы с декоративными мозаиками в этом регионе встречаются крайне редко, пишет Heritage Daily.

Впервые на виллу обратил внимание 16 лет назад местный исследователь с металлоискателем Джон Хилл. С тех пор специалисты из Эксетерского университета вместе со студентами и волонтерами из организации "Cotswold Archaeology" тщательно исследовали эту территорию в рамках долгосрочного научного проекта.

Прождав более 16 лет до начала раскопок, Хилл признался, что опасался, будто никогда не доживет до завершения проекта Фото: Cotswold Archaeology

Мозаика сохранилась, несмотря на десятилетия регулярной вспашки, хотя целой осталась лишь часть украшенного пола. Археологи раскопали сохранившийся участок, обнаружив центральный цветочный узор, созданный из маленьких каменных кубиков, известных как тессеры. Мозаика, вместе с другими предметами, найденными во время раскопок, будет выставлена в Музее жизни Среднего девона в Тивертоне.

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Хилл отметил, что момент, когда он осознал важность этой находки, остался незабываемым. Он пояснил, что сначала нашел римскую монету, а уже потом заметил фрагменты мозаики, разбросанные по всему полю. "Я понял, что это нечто грандиозное, когда нашел первую монету в верхнем углу поля, а затем увидел, что тессеры лежат повсюду", — сказал он.

Хилл вспомнил, как сказал фермеру, что, по его мнению, под землей скрывается римское сооружение, хотя поле пахали на протяжении многих лет, и никаких видимых остатков обнаружено не было. Фермер отметил, что сельскохозяйственная техника регулярно подпрыгивала на одном и том же участке поля, что свидетельствовало о наличии под землей чего-то твёрдого.

Римские мозаики создавались путем укладки тысяч маленьких кубиков из камня, керамики или стекла в декоративные узоры Фото: Cotswold Archaeology

Прождав более 16 лет до начала раскопок, Хилл признался, что опасался, будто никогда не доживет до завершения проекта. "Потребовалось 16 лет, чтобы собрать здесь всех для проведения раскопок", — сказал он. "Мне уже почти 80, поэтому я думал, что, наверное, не доживу до этого".

Раскопки являются частью пятилетнего проекта "Сохранение древнеримской среды Галбертона", который стартовал два года назад. Доктор Сьюзан Грини из Эксетерского университета охарактеризовала территорию между Галбертоном и Сэмпфорд-Певереллом как важное римское поселение, которое когда-то включало большую виллу, хозяйственные постройки и баню.

Грини отметила, что римские виллы в Девоне были редким явлением, поскольку графство расположено на западной окраине Римской империи. Виллы с мозаиками встречались ещё реже, что делает этот образец особенно ценным. "В Девоне мы находимся практически на самой окраине Римской империи, и римские виллы здесь — настоящая редкость", — сказала она. "Еще реже встречаются виллы с мозаикой. Это, по-видимому, был дом семьи с очень высоким социальным статусом".

Римские мозаики создавались путем укладки тысяч маленьких кубиков из камня, керамики или стекла в декоративные узоры. Такие полы часто встречались в домах состоятельных семей и отражали как художественное мастерство, так и социальный статус.

Археологи надеются, что предстоящие раскопки помогут выяснить, имела ли эта усадьба связи с римским легионерским городом Эксетером или с соседними военными фортами в Тивертоне и Кулломптоне. Такие свидетельства могли бы помочь объяснить, как поселения в Девоне взаимодействовали с военными и торговыми центрами во время римского господства в Британии.

Римские виллы в Девоне были редким явлением, поскольку графство расположено на западной окраине Римской империи Фото: Cotswold Archaeology

Эти раскопки также стали ещё одним достижением в рамках давнего увлечения Хилла археологией. Ранее, когда он жил в Дорчестере, он помог обнаружить захоронение эпохи железа, которому 2000 лет. Вспоминая последние раскопки, он так охарактеризовал свою страсть: "Я просто люблю историю. Это замечательное хобби".

Недавно обнаруженная мозаика даёт важное представление о жизни римлян в юго-западной Англии и позволит как исследователям, так и посетителям музея узнать больше о периоде римского владычества.

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