Дайверы нашли 3000-летний меч у побережья Великобритании: "Это невероятное ощущение" (фото)

В ходе подводных археологических исследований в водах у южного побережья Девона (Англия) был обнаружен редкий меч бронзового века, возраст которого составляет около 3000 лет. Эта находка подтвердила, что в доисторические времена эта местность была важным центром торговой сети, соединявшей общины по всей Британии и Ла-Маншу.

Меч был извлечен из охраняемых мест затонувших кораблей "Salcombe Cannon" и "Moor Sand" добровольцами-дайверами из Юго-Западной группы морской археологии. Дайверы Бэки Хилл и Кэтрин Хилл назвали находку одним из самых запоминающихся моментов в своей карьере, пишет Heritage Daily.

"Даже ребенок на Рождество не испытывает такого восторга, как мы, когда нашли этот меч", — сказала Бэки Хилл после извлечения находки. Кэтрин Хилл добавила: "Это невероятное ощущение — поднять с морского дна предмет, который оказывается мечом бронзового века. Это заставляет задуматься: кто его изготовил, кто собирался им пользоваться и кто был последним человеком, державшим его в руках перед нами почти 3000 лет назад".

Відео дня

Археологи полагают, что это оружие относится к среднему или позднему бронзовому веку, примерно к периоду между 1300 и 800 годами до н. э. Фото: South West Maritime Archaeological Group

Археологи полагают, что это оружие относится к среднему или позднему бронзовому веку, примерно к периоду между 1300 и 800 годами до н. э. Хотя столетия, проведённые под водой, повредили часть клинка, специалисты отмечают, что меч остаётся чрезвычайно важной находкой.

На месте раскопок в Салкомбе уже обнаружена впечатляющая коллекция доисторических артефактов, в частности другие мечи бронзового века, лезвия топоров, золотой браслет, золотые слитки и более 400 золотых предметов. Исследователи полагают, что эти предметы происходят с одного или, возможно, двух затонувших кораблей бронзового века, что свидетельствует о том, что эта местность играла важную роль в прибрежной торговле и мореплавании.

Дайверы Бэки Хилл и Кэтрин Хилл назвали эту находку одним из самых запоминающихся моментов в своей карьере Фото: South West Maritime Archaeological Group

Нил Уилкин, куратор Британского музея, назвал эту последнюю находку "замечательным и важным дополнением" к истории археологического памятника в Салкомбе. Он отметил, что меч может предоставить ценную информацию о мореплавании, торговле и перемещении людей и товаров вдоль побережий Британии примерно три тысячелетия назад.

Оружие было изъято для проведения реставрационных работ, направленных на стабилизацию металла после многовекового пребывания под водой. По завершении реставрации меч будет передан в Британский музей для научного анализа и станет частью национальной археологической коллекции.

Другие новости науки