Дайвери знайшли 3000-річний меч біля узбережжя Британії: "це неймовірне відчуття" (фото)

Під час підводних археологічних досліджень у водах біля південного узбережжя Девона, Англія, знайшли рідкісний меч бронзової доби, вік якого становить близько 3000 років. Ця знахідка стала підвтердженням того, що ця місцевість у доісторичні часи була важливим центром торгівельної мережі, яка з'єднувала громади по всій Британії та Ла-Манші.

Меч було вилучено з охоронюваних місць затонулих кораблів "Salcombe Cannon" та "Moor Sand" добровольцями-дайверами з Південно-Західної групи морської археології. Дайвери Бекі Гілл та Кетрін Гілл назвали знахідку одним із найпам'ятніших моментів у своїй кар'єрі, пише Heritage Daily.

"Навіть дитина на Різдво не відчуває такого захоплення, як ми, коли знайшли цей меч", — сказала Бекі Гілл після вилучення знахідки. Кетрін Гілл додала: "Це неймовірне відчуття — підняти з морського дна предмет, який виявляється мечем бронзової доби. Це змушує замислитися: хто його виготовив, хто мав намір ним користуватися і хто був останньою людиною, яка тримала його в руках перед нами майже 3000 років тому".

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Археологи вважають, що ця зброя датується середньою або пізньою бронзовою добою, приблизно між 1300 і 800 роками до н. е. Фото: South West Maritime Archaeological Group

Археологи вважають, що ця зброя датується середньою або пізньою бронзовою добою, приблизно між 1300 і 800 роками до н. е. Хоча століття, проведені під водою, пошкодили частину леза, фахівці зазначають, що меч залишається надзвичайно важливою знахідкою.

На місці розкопок у Салкомбі вже виявлено вражаючу колекцію доісторичних артефактів, зокрема інші мечі бронзової доби, леза сокир, золотий браслет, золоті злитки та понад 400 золотих предметів. Дослідники вважають, що ці предмети походять з одного або, можливо, двох затонулих кораблів бронзової доби, що свідчить про те, що ця місцевість відігравала важливу роль у прибережній торгівлі та мореплавстві.

Дайвери Бекі Гілл та Кетрін Гілл назвали знахідку одним із найпам'ятніших моментів у своїй кар'єрі Фото: South West Maritime Archaeological Group

Ніл Вілкін, куратор Британського музею, назвав цю останню знахідку "чудовим і важливим доповненням" до історії археологічної пам’ятки в Салкомбі. Він зазначив, що меч може надати цінну інформацію про мореплавство, торгівлю та переміщення людей і товарів узбережжями Британії приблизно три тисячоліття тому.

Зброю вилучили для проведення реставраційних робіт, спрямованих на стабілізацію металу після століть перебування під водою. Після завершення реставрації меч буде передано до Британського музею для наукового аналізу та стане частиною національної археологічної колекції.

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