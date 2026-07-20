Археологи планують відкрити запечатану камеру Карахантепе: ніхто не знає, що всередині (фото)

Археологи готуються до дослідження закритої камери в стародавньому неолітичному поселенні Карахантапе на південному сході Туреччини під час розкопок 2026 року. Камера тисячі років залишалася закритою під масивними кам'яними плитами, і дослідники сподіваються, що там можуть зберегтися цінні свідчення про одну з найнезвичайніших споруд поселення.

Камера розташована всередині прямокутної споруди, яка була частково розкрита під час розкопок у 2025 році. Оскільки оригінальний вхід виходить у неглибокий шар відкладень, який неможливо безпечно розкопати, команда планує по черзі знімати важкі кам'яні плити, що покривають дах, пише Arkeonews.

Керівник розкопок професор доктор Нечмі Карул, який також очолює проєкт "Таш Тепелер", зазначив, що споруда була зведена для особливої мети, а не для повсякденного життя. Археологи поки що не знають, що саме зберігається всередині, але ретельність, з якою камера була запечатана, свідчить про те, що під час її закриття предмети або архітектурні елементи, ймовірно, були навмисно залишені на місці.

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До камери неможливо дістатися через саму будівлю, тому зняття кам'яного даху є єдиним практичним варіантом. У підсумковому звіті про сезон розкопок 2025 року описано, що розміри навколишньої споруди, відомої як "Споруда BH", становлять приблизно дев'ять на сім метрів. Вона містить два рівні кам'яних лав, чотири симетрично розташовані Т-подібні стовпи та стіни, що збереглися на висоті близько 3,5 метра. Дослідники також виявили велику кам'яну чашу поруч із каналом, який, судячи з усього, слугував для транспортування рідини по будівлі.

До камери неможливо дістатися через саму будівлю, тому зняття кам'яного даху є єдиним практичним варіантом Фото: Anatolian Archaeology

Ці архітектурні особливості свідчать про те, що споруда відігравала важливу суспільну роль. Точне призначення залишається невідомим доти, доки камера та прилеглі відкладення не будуть повністю розкопані. Якщо перед закриттям приміщення там навмисно залишили якісь предмети, вони можуть стати рідкісним свідченням про останнє використання будівлі.

Карахантепе, розташоване в провінції Шанлиурфа, датується докерамічним неолітом, а заселення почалося приблизно в 9500 році до н. е. Розкопки офіційно розпочалися в 2019 році, хоча під час попередніх обстежень на території пам'ятки було виявлено понад 250 Т-подібних вапнякових стовпів. Стовпи були витесані безпосередньо з навколишньої скельної породи, що свідчить про те, що обробка каменю становила важливу частину повсякденного життя.

Спочатку це місце порівнювали переважно з сусіднім Гебеклітепе, оскільки в обох знаходяться монументальні кам'яні стовпи та великі громадські споруди. Однак нещодавні розкопки показали, що в Карахантепе також були будинки, збудовані поблизу цих громадських просторів. Таке поєднання свідчить про те, що люди збиралися там не лише для проведення особливих заходів.

Одна з найбільших відомих будівель у Карахантепе має ширину близько 28 метрів і, судячи з усього, використовувалася упродовж кількох століть. Це поселення надає цінні свідчення для розуміння того, як спільноти мисливців-збирачів поступово переходили до осілого способу життя ще до повного утвердження землеробства.

Попередні розкопки також показали, що кілька важливих споруд були навмисно засипані, а не просто покинуті Фото: Anatolian Archaeology

Попередні розкопки також показали, що кілька важливих споруд були навмисно засипані, а не просто покинуті. Споруда AB є одним із найяскравіших прикладів. Заглиблена споруда була витесана у природній скельній породі й містила одинадцять вертикальних стовпів, що оточували людську голову, витесану безпосередньо зі скелі. Археологи дійшли висновку, що після того, як споруда втратила своє призначення, її внутрішній простір було засипано камінням та ґрунтом.

Ця закономірність свідчить про те, що запечатування будівель, ймовірно, ознаменувало завершення їхньої соціальної чи символічної ролі. Це також пояснює, чому скульптури, стовпи та інші кам'яні елементи збереглися в упорядкованому стані, а не були розкидані.

На місці розкопок Карахантепе вже було виявлено кілька виняткових знахідок, серед яких — 2,3-метрова фігура людини в сидячому положенні, Т-подібний стовп із висіченим людським обличчям, а також ретельно скомпонована група мініатюрних фігурок лисиці, грифа та дикого кабана, які деякі дослідники трактують як один із найдавніших прикладів розповіді історій за допомогою тривимірних об'єктів.

Розкопки триватимуть до жовтня, після чого розкрита ділянка буде захищена спеціально спроектованим навісом. Результати розкопок камери 2026 можуть додати ще одну важливу главу до історії одного з найдавніших відомих поселень у світі та покращити наше розуміння ранніх людських спільнот.

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