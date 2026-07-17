Це збудували античні генії: археологи розкопали басейн олімпійських масштабів у Туреччині (фото)

Археологи розкопали величезний басейн віком 2000 років на заході Туреччини. Споруду виявили в стародавньому місті Траллейс, поблизу сучасного міста Айдин, у межах величезного римського комплексу, що поєднував лазні та гімназію.

Басейн, довжиною 37 метрів, шириною 12 метрів і глибиною близько 1,5 метра, міг одночасно вмістити близько 300 осіб. Розкопки, очолювані професором Муратом Чекілмезом з Університету імені Аднана Мендереса в Айдині, дозволили виявити повне планування басейну разом із його водопровідною системою та прилеглими спорудами, пише Arkeonews.

Прямокутний басейн слугував місцем для купання у холодній воді, що латиною називалося "natatio". Після перебування в опалюваних приміщеннях римських лазень відвідувачі могли поплавати або охолодитися у відкритому басейні.

Чекілмез охарактеризував басейн як такий, що мав "олімпійські" масштаби для свого часу завдяки своїм незвично великим розмірам. Дослідники вважають, що басейн приймав як звичайних відвідувачів, так і студентів, які тренувалися в сусідній гімназії.

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Гімназії забезпечували освіту, фізичну підготовку та соціальний розвиток молодих громадян Фото: Anatolian Archaeology

У грецьких і римських містах гімназії були набагато більше, ніж просто спортивні центри. Вони забезпечували освіту, фізичну підготовку та соціальний розвиток молодих громадян. За словами Чекілмеза, щодня такий комплекс могли відвідувати від 3000 до 5000 осіб, що робило його одним із найпопулярніших громадських місць міста.

Розкопки також виявили вражаючі інженерні рішення, що забезпечували функціонування басейну. Свіжа джерельна вода надходила приблизно з відстані 56 кілометрів із гір на північ від Траллей через унікальну систему водопостачання.

Також археологи виявили дренажні канали, які дозволяли працівникам швидко спорожняти басейн, коли вода забруднювалася. Це давало змогу очищати та наповнювати басейн заново, не залишаючи стоячої води всередині комплексу.

Басейн, ймовірно, був відкритим, що дозволяло відвідувачам охолоджуватися під час спекотного літа в західній Анатолії. Такі інженерні рішення свідчать про те, як римські міста інвестували значні кошти в громадську інфраструктуру, щоб щодня забезпечувати потреби великої кількості мешканців. Після завершення консерваційних робіт команда планує знову наповнити стародавній басейн водою в рамках турецької програми "Спадщина для майбутнього".

Після завершення консерваційних робіт команда планує знову наповнити стародавній басейн водою Фото: Anatolian Archaeology

Траллейс розташовувався на плато з видом на родючу долину Буюк-Мендерес і перетворився на важливий регіональний центр за часів римського панування після того, як Александр Великий захопив місто в 334 році до н. е. Комплекс лазень і гімназій зазнав серйозних пошкоджень під час землетрусу 26 р. до н. е., але був відновлений за підтримки імператора Августа.

Нещодавно виявлений басейн є ще одним важливим свідченням історії міста, яке демонструє, як купання, освіта та спорт становили невід'ємну частину повсякденного життя майже дві тисячі років тому.

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