Як макака опинилася у римській гробниці: незвичайна знахідка у Туреччині (фото)

Незвичайна археологічна знахідка з півдня Туреччини свідчить про те, що екзотичні тварини потрапляли до римських міст майже 1800 років тому. Про це свідчить череп молодої макаки, знайдений у гробниці римського періоду в стародавньому місті Атталея, що розташоване під сучасною Анталією.

У гробниці були виявлені останки 22 людей, похоронні дари, розкидані кістки тварин та повний скелет собаки. Хоча точна причина поховання мавпи залишається невідомою, дані свідчать про те, що це, ймовірно, була екзотична домашня тварина, яка належала одному з заможних мешканців міста, пише Arkeonews.

Череп макаки знайшли під час розкопок стародавнього некрополя Атталії в період з 2008 по 2010 роки, де археологи задокументували близько 840 поховань. Однак мавпу вдалося ідентифікувати лише після очищення скелетних решток у лабораторії Університету імені Мехмета Акіфа Ерсоя в Бурдурі. На жаль, початкове положення черепа всередині гробниці так і не було зафіксовано, що унеможливлює визначення, чи його було покладено поруч із конкретною особою, чи додано під час пізнішого поховання.

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Череп макаки знайшли у гробниці римського періоду в стародавньому місті Атталея, що розташоване під сучасною Анталією Фото: Public Domain

Залишки приматів надзвичайно рідко зустрічаються на археологічних пам'ятках по всій Туреччині. Раніше виявлені кістки макаки у районі Єнікапі в Стамбулі, що датуються візантійським періодом, так і не були повністю задокументовані, тому зразок з Атталії став першим у країні, який пройшов детальне наукове дослідження.

Дослідники проаналізували череп, використовуючи виміри зубів, анатомічні особливості та статистичні порівняння з сучасними приматами. Попри пошкодження, кілька зубів збереглися в хорошому стані. Результати показали, що тварина належала до роду Macaca. Її ознаки найбільше відповідали макаці-барбарі (Macaca sylvanus), хоча макаку-резусу (Macaca mulatta) не можна було повністю виключити, оскільки не було доступної стародавньої ДНК.

Вчені не виявили жодних ознак хвороб, травм, розчленування чи навмисних втручань з боку людини Фото: Aytek & Yavuz

Зуби також дозволили визначити вік мавпи. Її перші постійні моляри прорізалися майже без зносу, що вказує на те, що їй було приблизно від 20 до 24 місяців. На той момент її вага, ймовірно, становила від шести до восьми кілограмів. За вимірами зубів можна припустити, що тварина могла бути самцем, хоча дослідники не змогли це підтвердити через відсутність іклів. Вчені також не виявили жодних ознак хвороб, травм, розчленування чи навмисних втручань з боку людини, тому причина смерті залишається невідомою.

Якщо ідентифікація правильна, мавпа, найімовірніше, походила з Північної Африки, де макаки-барбарі досі мешкають у Марокко, Алжирі та Гібралтарі. Історичні записи свідчать, що мавп, левів, слонів, леопардів та інших видів тварин перевозили для заможних домогосподарств, приватних колекцій та громадських розваг. Оскільки макаки добре пристосовувалися до життя поруч із людьми, вони стали популярними улюбленцями, попри свою високу вартість.

Дослідники проаналізували череп, використовуючи виміри зубів, анатомічні особливості та статистичні порівняння з сучасними приматами Фото: Aytek & Yavuz

Стародавня Атталея була важливим середземноморським портом, що робило її природним пунктом призначення для імпортованих тварин. Присутність мавпи в людській гробниці має особливе значення, оскільки подібні римські поховання свідчать про те, що деякі власники встановлювали тісні зв'язки зі своїми екзотичними улюбленцями. Повний скелет собаки, знайдений у тій самій камері, може вказувати на те, що тварини мали особисте значення для власника.

Ця знахідка надає рідкісні докази того, що екзотичні тварини були частиною повсякденного життя в римській Атталеї, та демонструє масштабні торгівельні мережі, які з'єднували Північну Африку з Малою Азією майже дві тисячі років тому.

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