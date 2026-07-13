Міг забезпечити платнею 50 солдатів: у Туреччині знайшли скарб перських золотих монет (фото)

Археологи, які працюють на місці стародавнього поселення Нотіон на заході Туреччини, виявили скарб 50 перських золотих монет, що залишалися приховані упродовж приблизно 2500 років. Монети були поховані під старою будівлею, яку згодом перекрив двір великого елліністичного будинку.

Розкопки проводилися в рамках Археологічного проєкту "Нотіон" під керівництвом Мічиганського університету. Золоті монети ідентифікували як перські даріки кінця V або початку IV століття до н. е., пише Arkeonews.

На кожній монеті зображено образ лучника, що стоїть на колінах — символ, тісно пов’язаний із монетним обігом Персії часів Ахеменідів. Експерти вважають, що монети, ймовірно, були викарбувані в Сардах — одному з головних адміністративних та економічних центрів імперії.

Ця колекція викликала питання щодо її первісного призначення. Стародавній грецький історик Ксенофонт писав, що один перський дарік приблизно дорівнював місячній зарплаті солдата. Виходячи з цієї оцінки, 50 золотих монет могли покрити місячну платню 50 солдатів.

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50 золотих монет могли покрити місячну платню 50 солдатів Фото: Notion Archaeological Project

Оскільки даріки зазвичай використовувалися для оплати найманих військ, що служили Перській імперії, дослідники припустили, що ці гроші могли належати військовому командувачу, урядовому чиновнику або заможному мешканцю. Наразі вчені не пов'язали цей скарб із жодною конкретною битвою чи історичною подією. Контрольовані розкопки зробили цю знахідку особливо цінною, оскільки багато раніше відомих скарбів даріків було виявлено без належних археологічних записів, що значно ускладнювало визначення причин їхнього закопування.

Нотіон займав важливе положення на узбережжі Егейського моря, приблизно за 50 кілометрів на південь від сучасного Ізміра. Це іонійське грецьке місто контролювало військовий порт і розташовувалося неподалік як від Колофона, так і від святилища Аполлона в Кларосі.

Нотіон займав важливе положення на узбережжі Егейського моря, приблизно за 50 кілометрів на південь від сучасного Ізміра Фото: Wikimedia Commons

У класичний період контроль над містом кілька разів переходив від Перської імперії до Афін і навпаки. У V столітті до н. е. найманці, яких підтримували перси, окупували частину поселення, а згодом Афіни перетворили його порт на військово-морську базу. Перси відновили контроль на початку IV століття до н. е., перш ніж Александр Великий захопив цей регіон під час свого походу в 334 році до н. е.

Зараз монети зберігаються в Археологічному музеї Ефесу, де подальше дослідження може допомогти встановити більш точну дату поховання та, можливо, пояснити походження скарбу.

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