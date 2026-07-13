Мог обеспечить жалованьем 50 солдат: в Турции нашли клад из персидских золотых монет (фото)

Археологи, работающие на месте древнего поселения Нотион на западе Турции, обнаружили клад из 50 персидских золотых монет, которые оставались спрятанными в течение примерно 2500 лет. Монеты были захоронены под старым зданием, которое впоследствии перекрыл двор большого эллинистического дома.

Раскопки проводились в рамках археологического проекта "Нотион" под руководством Мичиганского университета. Золотые монеты были идентифицированы как персидские дарики конца V или начала IV века до н. э., пишет Arkeonews.

На каждой монете изображен стоящий на коленях лучник — символ, тесно связанный с монетным обращением Персии времен Ахеменидов. Эксперты полагают, что монеты, вероятно, были отчеканены в Сардах — одном из главных административных и экономических центров империи.

Эта коллекция вызвала вопросы относительно её первоначального назначения. Древнегреческий историк Ксенофонт писал, что один персидский дарик примерно равнялся месячной зарплате солдата. Исходя из этой оценки, 50 золотых монет могли покрыть месячное жалованье 50 солдат.

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50 золотых монет могли покрыть месячное жалованье 50 солдат Фото: Notion Archaeological Project

Поскольку дарики обычно использовались для оплаты наемных войск, служивших Персидской империи, исследователи предположили, что эти деньги могли принадлежать военачальнику, правительственному чиновнику или состоятельному жителю. На данный момент учёные не связали этот клад ни с одной конкретной битвой или исторической событием. Контролируемые раскопки сделали эту находку особенно ценной, поскольку многие ранее известные клады дариков были обнаружены без надлежащих археологических записей, что значительно затрудняло определение причин их закапывания.

Нотион занимал важное положение на побережье Эгейского моря, примерно в 50 километрах к югу от современного Измира. Этот ионийский греческий город контролировал военный порт и располагался недалеко как от Колофона, так и от святилища Аполлона в Кларосе.

Нотион занимал важное положение на побережье Эгейского моря, примерно в 50 километрах к югу от современного Измира Фото: Wikimedia Commons

В классический период контроль над городом несколько раз переходил от Персидской империи к Афинам и наоборот. В V веке до н. э. наемники, которых поддерживали персы, оккупировали часть поселения, а впоследствии Афины превратили его порт в военно-морскую базу. Персы восстановили контроль в начале IV века до н. э., прежде чем Александр Великий захватил этот регион во время своего похода в 334 году до н. э.

В настоящее время монеты хранятся в Археологическом музее Эфеса, где их дальнейшее изучение может помочь установить более точную дату захоронения и, возможно, объяснить происхождение клада.

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