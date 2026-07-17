Как макака оказалась в римской гробнице: необычная находка в Турции (фото)

Необычная археологическая находка с юга Турции свидетельствует о том, что экзотические животные попадали в римские города почти 1800 лет назад. Об этом свидетельствует череп молодой макаки, найденный в гробнице римского периода в древнем городе Атталея, расположенном в окрестностях современной Анталии.

В гробнице были обнаружены останки 22 человек, погребальные дары, разбросанные кости животных и полный скелет собаки. Хотя точная причина захоронения обезьяны остается неизвестной, данные свидетельствуют о том, что это, вероятно, было экзотическое домашнее животное, принадлежавшее одному из состоятельных жителей города, пишет Arkeonews.

Череп макаки был обнаружен в ходе раскопок древнего некрополя Атталии в период с 2008 по 2010 годы, где археологи зафиксировали около 840 захоронений. Однако обезьяну удалось идентифицировать только после очистки скелетных останков в лаборатории Университета имени Мехмета Акифа Эрсоя в Бурдуре. К сожалению, первоначальное положение черепа внутри гробницы так и не было зафиксировано, что не позволяет определить, был ли он положен рядом с конкретным человеком или добавлен во время более позднего захоронения.

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Череп макаки был найден в гробнице римского периода в древнем городе Атталея, расположенном в окрестностях современной Анталии Фото: Public Domain

Останки приматов чрезвычайно редко встречаются на археологических памятниках по всей Турции. Ранее обнаруженные кости макаки в районе Еникапы в Стамбуле, датируемые византийским периодом, так и не были полностью задокументированы, поэтому образец из Атталии стал первым в стране, который прошел детальное научное исследование.

Исследователи проанализировали череп, опираясь на измерения зубов, анатомические особенности и статистические сравнения с современными приматами. Несмотря на повреждения, несколько зубов сохранились в хорошем состоянии. Результаты показали, что животное принадлежало к роду Macaca. Её признаки в наибольшей степени соответствовали макаке-барбари (Macaca sylvanus), хотя макаку-резуса (Macaca mulatta) нельзя было полностью исключить, поскольку не было доступной древней ДНК.

Ученые не обнаружили никаких признаков болезней, травм, расчленения или преднамеренных вмешательств со стороны человека Фото: Aytek & Yavuz

Зубы также позволили определить возраст обезьяны. Её первые постоянные моляры прорезались практически без износа, что указывает на то, что ей было примерно от 20 до 24 месяцев. На тот момент её вес, вероятно, составлял от шести до восьми килограммов. По размерам зубов можно предположить, что животное могло быть самцом, хотя исследователи не смогли это подтвердить из-за отсутствия клыков. Учёные также не обнаружили никаких признаков болезней, травм, расчленения или преднамеренных вмешательств со стороны человека, поэтому причина смерти остаётся неизвестной.

Если идентификация верна, то обезьяна, скорее всего, происходила из Северной Африки, где макаки-барбари до сих пор обитают в Марокко, Алжире и Гибралтаре. Исторические записи свидетельствуют, что обезьян, львов, слонов, леопардов и других видов животных перевозили для состоятельных домохозяйств, частных коллекций и общественных развлечений. Поскольку макаки хорошо приспосабливались к жизни рядом с людьми, они стали популярными питомцами, несмотря на свою высокую стоимость.

Исследователи проанализировали череп, опираясь на измерения зубов, анатомические особенности и статистические сравнения с современными приматами Фото: Aytek & Yavuz

Древняя Атталея была важным средиземноморским портом, что делало её естественным пунктом назначения для импортируемых животных. Наличие обезьяны в человеческой гробнице имеет особое значение, поскольку подобные римские захоронения свидетельствуют о том, что некоторые владельцы устанавливали тесные связи со своими экзотическими питомцами. Полный скелет собаки, найденный в той же камере, может указывать на то, что животные имели личное значение для владельца.

Эта находка представляет собой редкое свидетельство того, что экзотические животные были частью повседневной жизни в римской Атталеи, а также свидетельствует о масштабных торговых сетях, которые связывали Северную Африку с Малой Азией почти две тысячи лет назад.

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