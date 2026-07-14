В Турции обнаружили тюркские надписи: ученые не знают, что это такое (фото)

В центральной Турции археологи обнаружили необычные угловые знаки, высеченные на скале рядом со средневековой церковью. Предварительный анализ показал, что они могут быть древнетюркскими руническими символами или тамгами — родовыми знаками тюркских племён, поселившихся в этом регионе в Средневековье.

Резьбу обнаружили в исторической местности Бинбир Килисе, название которой переводится как "Тысяча и одна церковь". Этот район к северу от Карамана известен большим количеством византийских церквей, монастырей, часовен, захоронений и военных сооружений, пишет Arkeonews.

Новые символы были обнаружены в ходе третьего сезона археологических полевых исследований под руководством доцента Илькера Мете Мимироглу из Университета Неджметтина Эрбакана. Проект, стартовавший в 2024 году при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, изучает историю поселений и религиозной архитектуры региона Карадаг—Бинбир Килисе.

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Резьбу обнаружили в исторической местности Бинбир Килисе, название которой переводится как "Тысяча и одна церковь" Фото: Anatolian Archaeology

По словам исследователей, новые знаки отличаются от резьбы, которую ранее находили на памятниках этой местности. Они состоят из прямых линий и острых углов, напоминающих символы, известные по древнетюркским надписям Центральной Азии. В ходе предварительного осмотра специалисты предположили, что среди символов могут быть знаки нескольких различных тюркских племен. В то же время ученые пока не опубликовали полного расшифровки надписи, ее перевода или точной датировки.

Именно поэтому археологи с осторожностью оценивают находку. Несмотря на то, что символы уже называли "руническими буквами", они могут оказаться тамгами. Тамга — это родовой или племенной знак, который использовали тюркские и другие народы Евразии для обозначения семьи, клана, племени или политического объединения. Такие символы не всегда были частью письменности и часто выполняли роль своеобразного герба или знака собственности.

В ходе предварительного осмотра специалисты предположили, что среди символов могут быть знаки нескольких различных тюркских племен Фото: Anatolian Archaeology

В ходе предыдущего полевого сезона археологи также обнаружили неподалеку от поселения около десяти церквей и часовен у большого водоема римской эпохи. Большое количество культовых сооружений свидетельствует о том, что это место имело важное значение. Исследователи также задокументировали храм XI века с планировкой в виде закрытого греческого креста. Это подтверждает, что жизнь здесь продолжалась и в средневизантийский период, когда в Анатолии уже начинало укрепляться сельджукское господство.

Мимироглу предполагает, что эти символы могли оставить тюркские переселенцы, прибывшие в регион после битвы при Манцикерте в 1071 году. Просторные равнины Карадага и многочисленные водоемы были удобны для конных отрядов и кочевых общин. Поэтому археологи считают возможным, что тюркские поселенцы использовали территорию, которая ранее принадлежала византийским христианским общинам. Однако эта версия пока остаётся гипотезой.

Археологический комплекс включает в себя руины Маденшехира, Дегле и укрепления Башдаг Фото: Anatolian Archaeology

Бинбир-Килисе расположен на склонах потухшего вулкана Карадаг, недалеко от современной границы провинций Конья и Караман. Название местности не означает, что здесь существовало именно 1001 церковь. В турецком языке слово "бинбир" часто используется для обозначения очень большого количества. Археологический комплекс включает в себя руины Маденшехира, Дегле и укрепления Башдаг. В период примерно с IV по IX век здесь строили базилики, монастыри, часовни, жилые дома, цистерны, гробницы и оборонительные сооружения.

Маденшехир известен самой большой базиликой региона, построенной около 500 года нашей эры. Здесь также сохранились остатки других церквей, жилых кварталов и систем водоснабжения. В Дегле археологи исследуют жилую застройку и высеченные в скалах захоронения, а в Башдаге сохранились укрепления, казармы и большой резервуар для воды.

История Карадага началась задолго до византийской эпохи. На склонах вулкана сохранились хеттские надписи и рельефы, среди которых есть надпись с упоминанием царя Хартапу у вершины Махалач. Спустя века здесь были построены христианские монастыри, церкви и места паломничества, а позже этой территорией пользовались сельджуки и другие народы.

Древнетюркская письменность, которую часто называют тюркскими рунами, является самой древней из известных систем письменности для тюркских языков Фото: Anatolian Archaeology

Древнетюркская письменность, которую часто называют тюркскими рунами, является древнейшей из известных систем письменности для тюркских языков. Такое название оно получило из-за внешнего сходства символов с германскими рунами, хотя между этими системами нет прямой связи. Самые известные памятники этого письма находятся в долине Орхон на территории современной Монголии и датируются VIII веком. Большинство текстов писали справа налево, а прямые линии символов хорошо подходили для резьбы по дереву или камню.

Теперь археологам предстоит установить, является ли находка в Карадаге полноценной надписью, отдельными тамгами или сочетанием обоих типов символов. До появления официальных результатов эту находку рассматривают как возможную древнетюркскую надпись или комплекс тамг. Независимо от окончательного вывода, находка добавляет ещё одну страницу к богатой истории местности, где на протяжении тысячелетий жили хетты, римляне, византийцы, сельджуки и другие народы.

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