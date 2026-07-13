Раскопки продолжаются уже столетие: в форте Виндоланда обнаружили редкий рельеф духа-защитника (фото)

Археологи, работающие в Виндоланде — одном из самых известных римских поселений в Англии, — обнаружили необычный каменный рельеф, скрытый под полом древнего военного сооружения. Артефакт оставался защищённым под напольной плитой более 1600 лет, благодаря чему сохранилась значительная часть его резных деталей.

Рельеф был обнаружен 16 июня 2026 года в ходе раскопок внутри римских казарм IV века. В ходе предыдущих раскопок в Виндоланде, продолжавшихся на протяжении многих десятилетий, были обнаружены тысячи римских предметов, пишет Arkeonews.

К находке привело то, что доктор Эндрю Бирли заметил, что одна из напольных плит выглядела необычно округлой. Когда её подняли и перевернули, на скрытой стороне оказалось изображение высеченной римской фигуры. "Моей первой мыслью было просто: „На кого же я, чёрт возьми, смотрю?“, — сказал Бирли.

Фотографии рельефа были отправлены экспертам Линдси Алласон-Джонс, Фрейзеру Хантеру и Алексу Рому-Гриффину, которые опознали фигуру как Гениуса — римского духа-защитника. Специалисты продолжают исследовать резьбу, чтобы узнать больше об истории находки.

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Эксперты определили, что эта фигура изображает Гениуса — римского духа-покровителя Фото: The Vindolanda Trust

Рельеф имеет 44 сантиметра в высоту, 23 сантиметра в ширину и 8 сантиметров в глубину. На нём изображён Гениус, держащий в одной руке рог изобилия, а в другой — патеру. Рог изобилия символизировал богатство, урожайность и удачу. Патера — это неглубокая чаша, которую использовали во время религиозных обрядов для возлияния жертвоприношений богам. Эти символы часто появлялись вместе в римском искусстве и даже на императорских монетах.

Археологи полагают, что этот камень, вероятно, когда-то находился в домашнем алтаре, прежде чем его сняли и впоследствии использовали в качестве части пола казармы. Установка старых резных камней в новых зданиях не была чем-то необычным в римском мире, и исследователи полагают, что это решение, вероятно, было продиктовано практическими соображениями, а не попыткой скрыть изображение.

Мастерская, в которой был изготовлен этот рельеф, остаётся неизвестной, хотя эксперты сравнивают его с резьбой на соседних римских памятниках, в частности с фортом в Ланчестере в графстве Дарем.

Эта находка представляет особую ценность, поскольку резные каменные изображения Гениуса в римской Британии встречаются гораздо реже, чем надписи, в которых упоминается этот дух-покровитель. В отличие от многих подобных камней, которые были найдены без точных сведений об их первоначальном происхождении, этот рельеф сохранился в своем первоначальном археологическом контексте, предоставляя исследователям важную информацию о том, когда и как он был повторно использован.

У самого форта Виндоланда история уходит корнями в еще более древние времена, чем у Адрианова вала Фото: The Vindolanda Trust

Нахождение под военным сооружением IV века также свидетельствует о последнем периоде римского господства в Британии. Раскопки в Виндоланде показали, что в поселении проживали не только солдаты, но и их семьи, торговцы и квалифицированные рабочие, что дает основания предположить: изначально этот рельеф мог принадлежать гражданскому домохозяйству, прежде чем стать частью более позднего сооружения.

Сам форт Виндоланда имеет историю, уходящую корнями в ещё более древние времена, чем Адрианов вал. Первый римский форт был построен около 85 года н. э. для охраны Станегейта — важной военной дороги, пролегавшей через северную Британию. Когда около 122 года н. э. началось строительство Адрианова вала, поселение стало частью более обширной пограничной системы.

Археологи обнаружили на этом месте как минимум девять фортов, сменивших друг друга, что свидетельствует о многовековой перестройке по мере изменения военных потребностей.

Эта последняя находка также является результатом почти столетних археологических исследований, возглавляемых семьей Бирли. Эрик Бирли начал масштабные раскопки в 1930-х годах, его сын Робин Бирли руководил многими исследованиями, благодаря которым были обнаружены знаменитые письменные дощечки, а сейчас исследовательскую программу возглавляет Эндрю Бирли.

Эта последняя находка также является результатом почти столетних археологических исследований, возглавляемых семьей Бирл Фото: Wikimedia Commons

По завершении реставрации римский рельеф будет выставлен в Музее Виндоланды, где посетители смогут увидеть защитную фигуру, которая более шестнадцати веков оставалась скрытой под полом римских казарм. Эта находка добавляет ещё одну важную страницу в историю римской Британии и помогает исследователям лучше понять повседневную жизнь, религию и строительные практики на одной из северных границ империи.

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